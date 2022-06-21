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與神同巡、夜間派對、市集展覽！最潮祭典「大溪大禧」7月登場

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

記者林育綾／台北報導

全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場，一路歡慶至7月22日，迎接關聖帝君農曆聖誕慶典，也是大溪人的第二個過年！開幕盛會「與神同巡」遶境將發送關公信物，此外還有夜間派對、互動展覽、超夯福袋「正氣包」等。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

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▲全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（資料圖／主辦提供）

2022大溪大禧以「敦正氣」為題，名稱取自大溪普濟堂拜亭上方匾額題字，更邀請保庇天后王彩樺合作主題曲 《紅紅OnOn》，7月2日開幕當天更請到神級貴賓「都城隍爺」與除疫雙將作客，和大溪神將藝陣齊遶境。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲▼2022「大溪大禧」邀請保庇天后王彩樺合作洗腦神曲 《紅紅OnOn》作為主題曲。（圖／主辦提供）

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

開幕遶境「與神同巡」不僅重新組合傳統序列，還搭配《紅紅OnOn》快閃祭典舞，現場將發送關公信物、神將紙帽，還有AR解說遶境隊伍。而夜間的藝術酬神派對「正氣Pa！」將以設計轉化普濟堂廟埕，邀請新勝景掌中劇團，以傳統的鬧台扮仙戲融入互動科技，使出5G神通與群眾即時連線集氣。

夜間派對節目將由雙神坐鎮共賞、各方隊伍酬神拚場，中西合璧的融合樂團同根生、廖苡晴的與神共舞，最後由王彩樺與小事製作舞團壓軸登場，獻唱保庇系列組曲，邀請全場一起歡唱《紅紅OnOn》跳起來。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲夜間藝術酬神派對「正氣Pa！」（圖／主辦提供）

今年的大溪大禧特展「舞德殿」，以神將精神的傳承為核心，展出大溪社頭祀奉之神將與人們穿戴上神裝裝備時，化身神格的動態表現與精神轉換。加上透過「正氣步」貫穿，展覽中紀錄了大溪八組神將的行走拜禮，震撼肅穆的影像，讓觀者真實感受信仰裏的凝心正氣。為了讓展覽更生動，團隊找來數位體驗設計團隊「叄式」，透過將軍步伐的學習裝置，引領觀者一步步找到神將與人之間的無形連結。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲舞德殿特展打造3D神將體驗。（圖／主辦提供）

大溪大禧也延伸出一系列人氣商品企畫，讓創新設計導入信仰物件、生活教育。​其中今年的福袋升級為「正氣包」，以夏日的祭典需求為發想，再度攜手維大力跨界聯名，推出「關公維大力」和「神龍沙士」2款汽水，搭配特製關公立體冰磚盒、實用保冷袋，還有最重要的大溪大禧紀念平安符等一系列商品，目前已於嘖嘖平台開放預購，7月2日起大溪市區指定商店也有實體販售。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲今年的福袋升級為「正氣包」主打喝得到祝福。（圖／主辦提供）

除了正氣包，今年大溪大禧和多位設計師共同合作，打造全城市的祭典體驗，包括與服裝設計師李育昇合作穿戴式配件，從關公口罩、神將紙帽到周邊產品，每個人都可以在遶境隊伍中扮演正氣戰士；另由大象設計操刀的城市指標系統，集結多位傳統藝師工藝，為旅人指引、駐留大溪。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲開幕當日將出動大溪經典藝陣、三國將軍列隊還有快閃祭典舞、小社頭聯盟等。

「2022大溪大禧-敦正氣」系列活動將於7月2日開跑至7月22日（農曆六月廿四）關聖帝君聖誕日，不只有開幕盛會、夜間派對、互動展覽，還有連續兩週的正氣市集、小學堂等系列活動，直到壓軸的聖誕遶境儀式，整座山城裡裡外外緊鑼密鼓籌備。

▲▼全台最潮夏日祭典「大溪大禧」將於7月2日登場。（圖／主辦提供）

▲連續兩個週末皆有正氣市集、小學堂等系列活動。（資料照／主辦提供）

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