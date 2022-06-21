虛擬詐騙又來　警耐心勸阻...婦怒嗆：是買白銀幣不是比特幣啦！

▲▼全球逾1萬6千種虛擬貨幣在網路交易，不但讓投資者成了詐騙肥羊，更發生強盜案件，搶走買家現金。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市48歲的劉姓婦人到銀行要匯款3萬元投資虛擬貨幣，警員趕到耐心勸阻：「這種手法都是詐騙，錢一匯就回不來了」，劉婦不耐煩的說「我又不是買比特幣，我是買現在最新的白銀幣」，員警檢視其對話內容再次強調是詐騙，最後劉婦被惹怒了「好，算了算了，我不要買了」。

自2009年比特幣誕生以來，世界就掀起一股虛擬貨幣狂潮，至2022年1月止就有超過16000種虛擬貨幣能夠在線上市場交易，琳瑯滿目的幣種叫人眼花撩亂，其抗通膨的優點，讓虛擬貨幣成為最夯的投資管道，讓投資人趨之若鶩，但其不受監管的特色，也成為詐騙集團拐騙的新興手法。

台中警二分局立人派出所警員盛君心、王楚翔日前接獲行員通報到場了解，劉婦堅稱要匯美金1千元投資虛擬貨幣，即使警方好意詢問，劉婦不耐煩地說「我又不是買比特幣，我是買現在最新的白銀幣」。

警方取得劉婦同意，查看其手機對話紀錄後，提醒劉婦投資虛擬貨幣是最新詐騙手法，詐騙集團透過假交易平台直播，營造熱絡投資氛圍，邀請劉婦加入不知名的助理、經理等私人LINE，對方再告訴劉婦怎麼操作、怎麼匯款才能獲利，警方苦口婆心地耐心解說後，劉婦這才心不甘情不願的放棄匯款念頭。

警方表示，虛擬貨幣不但是詐騙新手法，更是歹徒下手的目標，今年1月就破獲1件跨境虛擬貨幣強盜集團，余姓主嫌利用交易機會，搶走買家900萬元現金，經以車追人，專案小組追緝到基隆及新北等地，5小時內逮捕余嫌等6名國內成員及國外1人共7人到案，追回不法所得約60萬元及賓士車C300一輛，全案依強盜罪嫌移送偵辦。

分局長陳家銘表示，虛擬貨幣市場是新興的投資領域，一有不慎，就會成為詐騙集團的待宰羔羊，呼籲民眾投資理財，自己不懂的東西千萬別聽信人言就貿然下手，如欲購買虛擬貨幣可透過合法的兌換所（如MaiCoin、BitoEX等）和交易所（如Binance、MAX等），才不會讓自己的辛苦錢血本無歸！