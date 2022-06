「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海永別

▲珍寶海鮮舫沉沒南海。(圖/CFP)

記者鄭思楠/綜合報導

香港前知名地標「珍寶海鮮舫」開業逾40年,電影《食神》、《無間道2》等電影都曾在這裡拍攝取景。受到新冠情影響收入銳減,珍寶海鮮舫14日才剛啟程離開香港,並航向東南亞進行修繕,結果18日行駛到南海西沙群島附近水域時遭風浪襲擊,導致船身傾側進水,最終在19日沉入海中。

綜合港媒報導,珍寶海鮮舫在1976年開業,原本可以提早5年經營,但因內部裝潢時發生火警,更波及附近漁船,釀成34死42傷,海鮮舫嚴重焚毀,更一度因缺乏資金重建,後來得何鴻燊和鄭裕彤等富商集資3千萬(約新台幣1.13億元)重建才得以開業。

▲珍寶海鮮舫命運多舛。(圖/CFP)

珍寶海鮮舫面積有45000平方公尺,可容納超過2300名客人,擁有六個不同特色之宴會廳,最多可容納高達720人之筵席。其設計也甚有特色,整隻船都以龍為主題,具中國宮廷色彩,霸氣十足。船上的龍椅更是指定的拍照地點,當年海鮮舫更提供租借龍袍等宮廷服飾。

海鮮舫接待過的各國政要和商界名人多不勝數,其中包括英女皇伊利沙白二世、國際巨星湯姆·克魯斯、約翰·韋恩、尤·伯連納、周潤發、鞏俐等,到訪賓客人數超過3000萬人。

歷年來有多部電影皆在此取景,包括《上海異人娼館 Fruits of Passion》《食神》《無間道2》《全境擴散 Contagion》《信用欺詐師JP The Confidence Man JP: The Movie》等等。

進入2010年代,「珍寶海鮮舫」的經營狀況每下愈況,2013年起更出現虧損,新冠疫情直接導致其停業。香港仔飲食集團雖曾多方接觸尋找其他業者接手,但因經營成本過高及疫情因素乏人問津,遂在2020年3月停業,今年6月14日中午12時並被脫離原址,令不少香港民眾唏噓不已。

母公司香港仔飲食集團早前指出,因未能找到第三方營運,加上香港沒有泊位、保養價值不菲,決定將其移離香港。不過,集團未有披露其去向,僅表明會先赴東南亞進行維修,並已物色到適合的船塢泊位,但應船塢要求,為免維修過程及正常業務受到干擾,未能公開海鮮舫具體存放目的地,具體離港日期則視天氣情況。

集團最終公布於14日啟航離港,不少市民同日早上專程趕往香港仔避風塘送別海鮮舫,豈料竟成「最後一面」。

根據《香港01》報導,香港仔飲食集團指出,對海鮮舫的意外感到難過不捨,事件中沒有任何船員受傷,沉沒處水深超過1000公尺,打撈工程亦非常困難。

根據規定要求,珍寶海鮮舫在離港前,已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板,並得到一切所需批文進行本次航行。母公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。