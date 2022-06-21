去吃到飽餐廳　何時不再想「吃回本」？網曝經驗嘆：花錢招罪

▲不少人去吃到飽餐廳為了吃回本都會硬塞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

吃到飽餐廳選擇多樣，是聚會的餐廳首選之一，大多數人為了吃回本，也都會選擇吃高價的食物或是猛塞。但一名網友透露，出社會一段時間之後，似乎就不再執著於「吃到飽」，好奇其他人的看法。PO文曝光後立即掀起熱議。

原PO在「PTT」發文表示，以前學生時期去吃到飽餐廳，總是會為了吃回本而猛吞。不過近日和朋友一起出門，反而只想要敘舊、聊近況，不像從前總想著要硬塞，吃了什麼東西也都沒有太大的印象，好奇這是不是出社會之後才會出現的狀況，「幾歲開始不會想吃吃到飽了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO好奇大家何時不再想去「吃到飽」。（圖／翻攝自PTT）



不少網友看到後紛紛表示，「我從25歲以後對吃到飽就沒興趣了，吃多少都不會划算的，每次吃完要嘛撐得要死，要嘛拉到死，花錢還招罪」、「27以後完全不想吃到飽」、「26，我最後一次去響食，吃半小時飽了就結帳」、「18歲以後就吃不下了，但旭集那種還是會去吃，因為菜色夠多樣」、「開始工作後2、3年吧」。

也有人指出，「大多數吃到飽又沒多少錢，幹嘛執著吃回本，吃自己爽就好了啊」、「中年人吃到飽不一定要吃到很撐，吃到適量喜歡就好」、「吃到飽只是一個概念，錢掏得出來，到處都是吃到飽」、「高級吃到飽一半以上都中年人在吃，你們根本沒了解真正狀況」、「還是偶爾去輕鬆吃，沒有吃回本的念頭」。