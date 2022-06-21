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「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　恩恩爸哽咽回應

圖、文／鏡週刊

對於11個關鍵錄音檔曝光，恩恩爸爸接受本刊訪問哽咽地說，對本刊要公佈錄音檔，他表示感謝，因為很多人不敢報導。他無奈地說，新北市府從頭到尾只願意提供他妻子與119的通話錄音，其餘包括局處的橫向溝通等，至今完全沒有答案。

恩恩爸表示，至今對全案真相仍一無所知，希望新北市府讓真相公開。（翻攝畫面）

▲恩恩爸表示，至今對全案真相仍一無所知，希望新北市府讓真相公開。（圖／鏡週刊提供，下同） 

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恩恩爸說，侯市府正鋪天蓋的封殺這個案子，不只提告吹哨者，還企圖混淆視聽及帶風向，「他（侯市府）也不會再給我們這些東西（錄音）了，因為已訴諸司法。」其次是透過大量的廣告預算壓制媒體，因此無論是司法或輿論上，侯市府都占上風。

新北消防局以報案錄音涉及其他報案人個資為由，只給恩恩爸錄音譯文紙本不給錄音檔。（翻攝畫面）

▲新北消防局以報案錄音涉及其他報案人個資為由，只給恩恩爸錄音譯文紙本不給錄音檔。

恩恩爸表示：「我們小市民求助真相的管道，全都被新北市政府以公權力不對等的職權封殺掉。」接下來他也只能另尋辦法，盼真相早日釐清。

恩恩不幸過世後，他的父親要求新北市政府公布所有報案錄音檔以還原真相，但新北市政府卻一再以事涉個資為由百般阻撓。本刊日前接獲11段錄音檔，聽取全部內容後經反覆查證及比對相關人的說法，確認其真實性並基於公共利益，認為「唯有公開真相，才不會犧牲無辜的人、讓隱瞞真相之人踩在別人身上往上走。」因此決定完整刊出全部音檔譯文。


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