有夠衰！綠燈亮了5秒往前開　三寶單車婦闖紅燈遭擊落

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（41歲）20日上午8時許駕車經過一處路口停等紅燈，路燈亮了大約5秒後，黃男開車往前，不料唐姓婦人（73歲）竟騎著腳踏車闖紅燈，宛如沒看到車子，直直往車輛撞上去，黃男煞車不及，撞倒唐婦，所幸送醫沒有大礙。警方調查，兩人都沒有酒駕，詳細事故原因及責任歸屬有待進一步釐清。

▲白色休旅車在路口撞上闖紅燈的腳踏車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲唐姓婦人騎腳踏車闖紅燈遭撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

有網友在網路群組「社會事新聞影音」PO出一段影片，今（20）日上午8時許在高雄市區光華一路和興中一路口發生車禍意外，影片中一輛白色休旅車在綠燈起步後，大約已經過了5秒，這時左側突然出現一名婦女騎著腳踏車不但闖紅燈，還完全無視於路口車來車往「直直衝」，白車駕駛好像也沒預期到左邊會突然出現腳踏車，「碰」一聲撞上，唐婦當場倒地。

▲休旅車與腳踏車發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

區苓雅分局員警到場後，發現唐婦頭部、手、腳等有多處受傷，送醫治療後沒有大礙，開車的黃姓駕駛則未受傷，經員警對駕駛雙方實施呼氣酒測值為零，交通事故原因初步分析為腳踏騎士車行經興中、光華路口時，該路口燈號已變換，卻未依規停等紅燈而攔腰撞上直行之自小客車，詳細細肇事責任待送交通大隊初判。