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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／周玉蔻自曝拿到恩恩案全部音檔　侯友宜回應了

記者蘇晏男／台北報導

新北中和2歲童恩恩確診病逝案持續延燒，新北一名消防局員坦言洩露恩恩案橫向音檔給高中同學、民進黨新北市議員參選人卓冠廷，媒體人周玉蔻則自曝拿到全部音訊。對此，侯友宜20日下午記者會上僅說，下午有個（新北防疫）記者會，會有些說明，謝謝大家。

台北市府20日召開2025雙北世狀運組委會第三次委員會議，台北市長柯文哲與侯友宜皆出席。針對周玉蔻自曝拿到恩恩案全部音訊，未來新北消防局會採取法律行動嗎？侯友宜僅回應，下午有個（新北防疫）記者會，會有些說明，謝謝大家。

2歲男童恩恩4月染疫病逝，恩恩爸爸質疑當時政府連絡過程有瑕疵，因此錯過了黃金救治時間，希望能得到錄音檔，其中橫向聯絡的部分，因恩恩爸爸並非通話當事人，新北市府礙於政府資訊公開法第18條無法調閱、聆聽。

然而，資深媒體人周玉蔻17日卻取得4月14日下午6時24分的錄音檔，並於節目上公開，當中消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

錄音檔外流後，流出音檔的消防局人員出面自首，強調當時是高中同學卓冠廷主動與他連絡討論恩恩案狀況，自己思慮不周就從系統下載這個案子的資料，包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，為的是強調消防局處理上沒有疏失，「沒想到後來政論節目上有播放了上述的錄音檔，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用」。

卓冠廷目前正為了2022九合一大選準備，將代表民進黨參新北市第八選區市議員。對於消防局人員的說法，卓冠廷回應，不只一名吹哨者有提供資料給他，但其中錄音的部分因基於保護消息來源的立場並未提供給媒體，「面對新北市政府的追殺，冠廷一定會捍衛吹哨者的權益到底」。而今，周玉蔻再透露自己已取得該案全部的錄音檔，讓整起案件備受關注。

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