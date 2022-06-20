3歲女童摔落沙發！地上玩具「深入體內20cm」刺破直腸　竟吐出大便

▲ 3歲女童竟遭玩具刺進體內。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國發生一起恐怖意外，一名3歲女童玩耍時從沙發上滑倒重摔，當場被地上的玩具刺進臀部深達20公分，父母嚇得將玩具拔出，令她頓時爆血，甚至吐出自己的糞便，才發現玩具導致她直腸穿孔，但出院後持續不適，再度就醫竟發現她體內留有異物，原來是玩具刺穿尿布、刺進肛門後，將一小塊尿布殘留在她體內。

這起罕見病例收錄於《小兒外科病例報告》（Journal of Pediatric Surgery Case Reports），該名女童在沙發上跳來跳去時滑倒，臀部重摔在一個倒置的迷你燙衣板造型玩具上，燙衣板腳架從她的肛門刺進體內深達20公分，她的父母見狀嚇得拔出玩具，導致她開始出血，趕緊叫救護車送急診室。她到院時劇烈腹痛，但出血已經止住。而她父母帶來的玩具不僅滿是鮮血，還留下女童的少量組織。

▲ 女童事發當天的腹部電腦斷層影像，可見直腸前方有少量氣泡。（圖／翻攝自ScienceDirect）

醫師懷疑迷你燙衣板的腳架導致女童腸道破裂，電腦斷層卻沒有大問題。為避免感染，醫師為她注射抗生素後持續觀察，經過8小時後她竟開始吐出糞便，反覆檢查才發現直腸穿孔，馬上進行全身麻醉手術，由外科醫師縫合，也確認肛門並無異狀。

女童的傷勢令醫師不敢置信，一度懷疑她遭受家暴，聯絡兒服機構，但除了直腸穿孔以外，沒有其他跡象表明她曾遭父母虐待。

女童術後在加護病房住了2天，在一般病房住了15天後出院，但返家後復原狀況不佳，反覆發燒、嘔吐，2周後再度入院，超音波檢查發現她的肝臟疑似有異物，導致腫脹且被膿液覆蓋，抗生素治療4天後不見起色。醫師決定進行腹腔鏡手術，竟從肝臟取出一塊7毫米x7毫米大小的尿布殘留物，並排出周圍膿液。

醫護人員指出，兒童極少出現穿刺損傷，尤其是直腸及會陰穿刺，這起奇怪的案例令他們懷疑是虐待造成，但經過二次手術且發現尿布殘留物後，證明女童父母並未說謊。

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