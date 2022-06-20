杜特蒂女兒薩拉宣誓就任菲律賓副總統　30日正式展開6年任期

▲薩拉19日在家鄉達沃市宣誓就任副總統，父親杜特蒂就站在她身旁。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓現任總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte）19日在家鄉達沃市宣誓就任菲律賓第15任副總統，杜特蒂也到場。她在典禮儀式上說，未來的日子可能充滿挑戰，誓言要把菲律賓團結起來。

綜合菲律賓每日詢問者報、BBC報導，薩拉是達沃市首位女市長，也是當地史上最年輕的市長，10多年前，她就在達沃市從父親杜特蒂手中接棒市長一職。如今的她成功選上副總統，身穿綠色傳統服飾，一手放在母親手中聖經上，宣誓就任。

親屬、政壇盟友、支持者都到場支持，父母就站在她的身邊，競選夥伴、即將成為新任菲律賓總統的小馬可仕（Ferdinand Marcos Junior）也現身會場。她說，「我不是菲律賓或世界上最優秀、最聰明的人，但無人能擊敗我身為菲律賓人那顆堅韌的心」。

薩拉與小馬可仕將於6月30日正式展開6年任期。兩人在5月全國大選中結盟，贏得壓倒性勝利，也幫助盟友贏得國會席位和地方政府職位。

薩拉除了擔任副總統，接下來也將兼任教育部長。儘管先前有傳聞指出，她起初的意願為領導國防部，這也是通往總統大位的傳統跳板。不過，教育部長一職也將給予她第一個全國性施政平台，特別是國內歷經2年新冠疫情與封鎖的嚴重打擊後，政府正計畫復課。

報導指出，薩拉在完成醫學課程後，起初想成為一名醫師，但隨後從事法律工作，並於2007年被說服從政，先當上達沃市副市長，並於3年後當選達沃市市長。