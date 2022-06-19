獨／他在好樂迪「爽灌200ml威士忌」後大吐　下秒被噎死　　

▲男子在三重歡唱爽灌200ml威士忌發生死亡意外。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

42歲林姓男子昨晚與一群友人到三重區好樂迪飲酒歡唱，林男心情愉悅，自己豪爽灌下200ml威士忌後，肚子很不舒服，凌晨2時許進到包廂廁所解放、大吐特吐後倒地不起，友人們沒察覺異樣，繼續歡唱，直到友人紹男進到廁所後才發現林男沒了氣息，林男經送醫後仍不治，據了解，經檢方相驗死因為胃食道逆流噎死，家屬對死因無意見。

據了解，林男昨與友人一同到好樂迪歡唱，一群人拉開嗓音高聲歌唱、飲酒作樂，林男心情很好了，獨自一人灌下高濃度200ml威士忌，眾人都為他的好酒量拍手叫好。

▲林男昨晚與一群友人到三重區好樂迪飲酒歡唱飲酒後倒地亡。（圖／達志影像示意圖）

未料，林男灌酒後不久就感到身體不適，他本來先在座位上休息，後來忍不住奔到包廂內廁所解放、大吐特吐，之後就倒臥廁所，友人們見林男沒有回到座位，也沒想太多，直到45歲紹男進到廁所，想幫倒地的林男扶好時，這才發現林男已失去氣息。

眾人得知後嚇壞趕緊報警，救護人員趕抵時林男已失去生命跡象，經CPR及送往最近的新北市立聯合醫院三重院區，林男仍急救無效，回天乏術。三重警方獲報趕抵，經鑑識小組現場勘查，未發現外力介入或他殺情事，今報請檢察官相驗。

據了解，檢察官相驗林男死因為「胃食道逆流」噎死，家屬悲痛不已，對林男死因無意見，後續不會解剖，遺體已發還給家屬作後事。