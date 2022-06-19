疑開槍畫面曝！朱九繼子挺友遭撞破頭命危　現場傳槍響場面秒失控

▲朱九繼子與人衝突現場疑似有人開槍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

演員朱九的周姓繼子(21歲)16日與人相約談判，卻遭到對方人馬開車衝撞，周頭部重創，昏迷指數只剩下3。警方調查指出，兩派人馬之前就有口角嫌隙，當晚相約談判，引發衝突，目前已約談11人到案，依殺人未遂等罪嫌，移送法辦。此外，網路上還流傳一段影片，事發當時現場疑似有人開槍，而警方也為此作出回應。

曾演出電影《大尾鱸鰻》角頭老大的演員朱九18日在臉書發文指出，他的繼子（龍兒）16日晚間為了相挺朋友，卻慘遭對方的車輛猛撞，車輛衝進人群中時，撞倒3人，其中又以他繼子的傷勢最為嚴重，當場倒地不起。

▲演員朱九的繼子１６日參雨相約談判卻遭衝撞受傷，目前昏迷指數３。（圖／記者蔡文淵翻攝）

他表示，繼子被撞擊後受有頭骨破裂、腦部神經中樞系統受損，並有瞳孔放大，昏迷指數3等情形，經送往苑裡醫院搶救插管，再轉送往台中榮總急救開刀，17日清晨5時許開完刀後，「昏迷指數下降為2」，但醫生仍對於繼子的病況表示相當不樂觀，讓他因此在臉書上發文集氣，希望繼子能夠挺過這一關。

警方調查，通霄、苑裡地區有2派青少年先前有口角糾紛，而周與友人16日晚間與對方人馬相約苑裡苑港漁港談判，雙方各有11人到場，結果一言不合就爆發肢體衝突，周與友人共3人遭到對方開車衝撞，被送往苑裡李綜合醫院救治，其中周因傷勢嚴重，事後轉往台中榮總搶救，目前仍在加護病房插管救治中。

▲衝撞朱九的兒子的張姓少年（黑衣男子）移送地檢署後，已裁定收容。（圖／記者蔡文淵翻攝）

不僅如此，網路上又流出一段影片，指稱事發當下疑似還有人開槍，接著場面瞬間失控，周因此遭到衝撞命危。對此，警方表示，由於當晚現場混亂，並無人指認開槍者身分，而現場也沒有找到彈殼，也無人受到槍傷，但目前已掌握特定對象，將進一步釐清。