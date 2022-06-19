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彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

彰化基督教醫院因遭離職醫護人員指控院長利用權勢胡作非為，形象大傷。

▲彰化基督教醫院因遭離職醫護人員指控院長利用權勢胡作非為，形象大傷。

圖文／鏡週刊

彰化基督教醫院最近掀起白色巨塔風暴，多名離職醫師指控院長陳穆寬霸凌、逼退，甚至利用院長權勢胡作非為，陳隱忍多時，決定親上火線反擊，他在彰基董事長吳瑞鵬陪同下接受本刊專訪，強調因他進行改革、擋人財路，才遭抹黑。

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陳穆寬1995年到彰基服務，專長為頭頸部癌症治療，41歲就在世界知名醫學期刊發表許多著作，升任教育部部定教授，2018年獲彰基董事會15票全票通過就任第17屆院長，去年獲續任第18屆院長，他目前除了是彰基院長，同時也擔任台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長。

▼陳穆寬2018年獲得彰化基督教醫院董事會15票全票通過，選派擔任第17屆院長職務至今。

陳穆寬2018年獲得彰化基督教醫院董事會15票全票通過，選派擔任第17屆院長職務至今。

陳穆寬說，去年開始就有人在網路發表文章，對他多所批評，接著各式各樣的抹黑接踵而來，他萬萬沒想到，一間教會醫院竟會上演血淋淋、如宮廷劇般的惡鬥戲碼。原以為隱忍就可平息風暴，無奈流言四起，對醫院聲譽造成莫大衝擊，所以他才決定站出來捍衛公義，說明事件始末。

▼彰化基督教醫院醫務革新已見成效。

彰化基督教醫院醫務革新已見成效。

「風暴的起因是醫院終止西進中國的政策！」陳穆寬指出，董事會決議終止西進政策，希望彰基以台灣為主體，守護台灣人民的健康，回歸創院精神，不以盈利為目的，要以愛為出發點，照顧患者。

依照董事會決議，陳穆寬展開改革，除了停止西進，還重新訂定人事制度、避免萬年主任，同時取消協同院長、協同主任等權責不分的舊習，加強照顧偏鄉醫療資源，採購公開透明，但因一連串改革，讓少數既得利益者反撲。

▼彰基董事長吳瑞鵬認為一切都因院方西進政策終止所起。

彰基董事長吳瑞鵬認為一切都因院方西進政策終止所起。

陳穆寬剛上任時發現，2017年，彰基在全國前20大醫院中，是唯二2家、醫學中心唯一1家，醫務淨利為負數的醫院，當時彰基負利1,200萬元，財務狀況相當危險，陳認為應積極培養、延攬人才，專注在醫療本業，提昇品質，經過2年的改革，彰基的醫療本業大幅提升，且已有正營利。

▼對於霸凌不實傳聞，陳穆寬認為是有心人士刻意操作。

對於霸凌不實傳聞，陳穆寬認為是有心人士刻意操作。

採購制度上，陳穆寬主張過程公開透明，人事任用也要利益迴避，讓醫院資源正常化、合理化。他認為，所有改革都會造成既得利益者的權力危機，例如，過去彰基很多資深醫師的門診常常額滿，甚至要1、2個月後才能掛得進去，但年輕的主治醫師卻沒有門診時間或開刀房，對病患來說很不好，為此，陳特別讓優秀的年輕主治醫師擁有與資深醫師相同的待遇，成功提升醫療品質。


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