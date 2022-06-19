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不斷更新／藍綠備戰九合一大選　全台22縣市佈局總整理

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘）

▲九合一大選倒數。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2022年縣市長大選已敲定於11月26日舉行。民進黨經歷2018年潰敗後力圖重起，國民黨則立下直轄市執政過半的目標。面對選舉時間逐漸進逼，藍綠雙方開始備戰。全台22縣市中，國民黨已完成提名14人，相較之下，民進黨僅確定12個地方，雙北由誰出戰至今也未明朗，引發基層焦慮。

不過，國民黨的佈局仍暗藏變數，在防疫工作優先的前提下，人氣最高的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕都還未獲提名，對整體選情拉抬也有一定影響。另外，過去被視為藍營鐵票倉的苗栗縣、澎湖縣、連江縣，黨內互打也引發關注。

民進黨方面，面對首都台北市，檯面上呼聲最高的人選為衛福部長陳時中，但因本土疫情爆發，若真被提名，如何順利轉身投入大選，也成為焦點。

▼▼▼以下為全台22縣市藍綠提名名單▼▼▼

基隆市：
國民黨／前立委謝國樑
民進黨／立委蔡適應

台北市：
國民黨／立委蔣萬安
民進黨／未定

新北市：
國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）
民進黨／未定

桃園市：
國民黨／前行政院長張善政
民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：
國民黨／縣長楊文科
民進黨／未定

新竹市：
國民黨／未定
民進黨／新竹副市長沈慧虹

苗栗縣：
國民黨／未定
民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：
國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）
民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：
國民黨／縣長王惠美
民進黨／未定

南投縣：
國民黨／立委許淑華
民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：
國民黨／縣長張麗善
民進黨／立委劉建國

嘉義縣：
國民黨／未定
民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：
國民黨／市長黃敏惠
民進黨／未定

台南市：
國民黨／台南市議員謝龍介
民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：
國民黨／未定
民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：
國民黨／前立委蘇清泉
民進黨／立委周春米

宜蘭縣：
國民黨／縣長林姿妙
民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：
國民黨／縣長徐榛蔚
民進黨／未定

台東縣：
國民黨／縣長饒慶鈴
民進黨／未定

澎湖縣：
國民黨／未定（現任縣長賴峰偉尚未被提名）
民進黨／未定

金門縣：
國民黨／縣長楊鎮浯
民進黨／未定

連江縣：
國民黨／未定
民進黨／未定

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