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「長榮城市觀光馬拉松」10／23開跑！每跑1公里就送100哩程

▲▼長榮城市觀光馬拉松10／23開跑。（圖／記者李宜秦攝）

▲長榮城市觀光馬拉松10／23開跑，今年首度新增全馬組。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空城市觀光馬拉松將於10月23日於總統府前開跑，今年首次納入全程馬拉松（全馬）組別，7月13日17時報名截止。長榮今年邀請Nike為跑者設計賽衣，終點還有長榮空廚設計的輕食冷餐盒，另只要每跑1公里，就可獲贈長榮無限萬里遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。還能抽不限航點機票10張、3000元旅遊金。

長榮航空表示，本屆賽事分為全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額，目前已開放報名，還成立實體的「懂跑訓練班」，邀請NRC(Nike Run Club)總教練吳文騫爲跑者量身打造訓練計畫，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽。

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長榮航空表示，今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，凡介於2006年9月1日至2009年8月31日之間出生的青少年跑者完賽成績將自動歸類為「幼苗組」，男女分計，前五名各可獲得優勝獎金。

▲▼長榮城市觀光馬拉松10／23開跑。（圖／記者李宜秦攝）

▲長榮城市觀光馬拉松已開放報名。（圖／記者李宜秦攝）

長榮航空為了迎接首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，餐點美味及營養並重，以色彩繽紛的青豆蝦仁散壽司，搭配鯖魚、肉質Q彈雞肉，與主廚嚴選蔬食，可增進跑者食慾並即時補充營養，同時提供素食選擇。

長榮航空今年也針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，吸水性極佳，能讓跑者於賽後防風保暖，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標，呼應「台北起跑，飛向世界」的賽事精神。

今年長榮航空再度邀請Nike跑者精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。

此外，參賽者不限组別每跑1公里，長榮航空就送無限萬里遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共十張，以及由長汎假期所提供的3,000元旅遊金共十名，讓參賽者抽奖。還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館八折等超多優惠。

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