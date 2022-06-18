嫌老公窮「不能為她買衣服鞋子」　人妻離家3年挺孕肚現身求復合

▲女子嫌棄男子窮，離家出走3年。（圖／翻攝自搜狐）



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中國有一名徐姓男子，在親戚的介紹下認識一名孫姓女子，但對方嫌棄他窮，還多次離家出走，直到聽聞房子拆遷，獲得一筆鉅額款項，才終於回來。更扯的是，她還懷孕了，但肚中寶寶不是老公的，卻還一副無所謂的模樣，讓人大開眼界。

徐男是農村人，家境不太好，沉默寡言是個老實人，不會哄女生開心，談過幾次戀愛，但女生都不願意嫁給他，因此他的婚姻大事讓家人十分關心。後來，他在親戚的介紹下認識孫女士，對方年輕漂亮身材好，能說會道有魅力，見到第一眼就被迷住，進而主動追求，不僅捨得花錢，也願意花時間陪伴，最後成功贏得孫女士的歡心，交往不久就領證結婚。

徐男在家務農，一年的收入可以勉強維持正常開銷，但孫女士嫌棄他收入少，不能給她買漂亮的衣服、鞋子和化妝品，便要求徐男去打工。然而，徐男不放心老婆一個人在家，加上還要照顧爸媽、整理農作物，再三考慮下放棄打工的念頭。

由於經濟問題，孫女士常常鬧脾氣，找各種理由吵架，稍不順心就回娘家，某次離家出走就沒再回來。徐男到處打聽老婆的下落，期間孫女士曾打電話告知她人在外地打工，等到賺了錢就回家，他就日日盼著老婆早點回來。同時，老房子面臨拆遷，他分到不少拆遷款，一夜之間暴富，就在這時孫女士也回來了，但是卻說沒有賺到錢，因為忍受不了打工的辛苦，她只想回家和徐男踏踏實實過日子。

孫女士在外面打工3年，沒有拿半毛錢回來，而且選在拆遷的時候回來，這讓徐男產生懷疑。雖然孫女士聲稱：「不管你有沒有錢，我愛的是你這個人，我知道你真心在乎我，不想離開我，這輩子我跟定你了！」但是她的肚子明顯隆起，已經懷孕3、4個月，她坦承孩子不是徐男的骨肉，而是被男人拋棄了。

孫女士理直氣壯地說：「你憑空有了一個孩子不是挺好嗎？再過幾個月你就能當爸爸了，你應該高興才對啊！」但徐男無法接受，主動提出離婚，孫女士卻拒絕，還勸徐男接納她和孩子，「你要是愛我就應該接受我的全部，我一時糊塗做了傻事，那都是過去的事情了，我知錯了。我長得這麼漂亮，你要是離婚到哪裡找像我這麼漂亮的女人？你不要不知足！」

徐男則認為，自己拿到了一筆拆遷款，「有了這筆錢我能娶到更年輕更漂亮的女人，我不會和背叛婚姻眼裡只有錢的女人生活一輩子」，離婚態度非常堅決，甚至不願意再看到孫女士。

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