男性做家事、顧小孩會更健康！專家分析：降低自殺率且增加幸福感

▲男性做家事不但有助身心健康、增進與家人關係，也可提升幸福感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者林育綾／綜合報導

傳統觀念將做家事、帶小孩的責任歸咎於女性，不過根據最新研究顯示，男性若投入時間在顧小孩、做家事上，不但有助身心健康，降低自殺率，還增加更多幸福感，對於跟家人的關係也有幫助。

兒福聯盟日前在臉書分享，陽明交通大學教授、台北市立聯合醫院松德院區身心醫學科主任陳映燁，與美國、香港學者合作研究，以經濟合作暨發展組織（OECD）數據資料，分析20個國家的男性投入家庭照顧及失業、自殺率間關係，發現各國男性花費在照顧小孩、做家事的時間，跟自殺率也有所關聯差異。

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例如南韓、日本等國男性平均每日僅約半小時，自殺率每10萬人當中約40人左右；而西班牙、挪威等國家的男性，每天平均花1個半小時，自殺率每10萬人當中小於20人，明顯較低。

專家推測，可能是過去男性的角色侷限在賺錢養家，在面臨職場、經濟壓力或重大生活壓力事件時，較難說出口及求援，若失去工作也將變成重大打擊，是男性自殺率較女性高的原因。但若有投入家務，可讓性別角色「多元化」，增加男性韌性、豐富生活意義，「家的歸屬感」使男性更強大，也促進家庭凝聚力，拓展生活視野與彈性。

▲男性顧小孩、做家事，可增加男性韌性並豐富生活意義，「家的歸屬感」使男性更強大。（圖／示意圖／Ingimage）

根據台灣2019年主計處資料，35～44歲婦女平均每日花4.2小時做無償家庭照顧工作，是同年齡男性的3倍，顯現台灣家務分工仍有明顯性別刻板印象。其他研究也指出，在Covid-19的防疫措施下，女性承擔大部分的家務，做得越多越不開心，幸福感也較低，而過去兒盟針對育兒媽媽痛苦指數調查發現，若爸爸參與育兒，有助緩解媽媽負擔。因此，「男性做家務除了可降低自殺率，也可以避免太太過勞、增加幸福感。」

除此之外，兒福聯盟資深主任李宏文表示，爸爸參與家務，除了可改善夫妻衝突、增進配偶親密關係外，也能成為孩子的學習典範，透過身教讓孩子從小知道，參與家務是男女平等，這樣的環境也會讓孩子更樂意一同參與。

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