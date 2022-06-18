「最強奶媽」對決小網美　罵謝薇安「愛盜圖沒品」下場曝光

▲網紅謝薇安。（圖／翻攝IG／missingvivian，下同）

記者葉國吏／綜合報導

被網友封為地表最強奶媽、網紅謝薇安，在2020年間多次受到網友在不同的社群平台留言罵她，內容多為「盜圖」、「內心醜陋」、「品德有問題」等，謝薇安因此提告。檢警查出留言者為應姓網美，應女用多個帳號到IG、YT、Dcard等平台留言罵謝薇安，最後法官依加重誹謗罪判拘役55天，可易科罰金55000元。

根據判決書指出，2020年期間，謝薇安所經營的IG被帳號「imjean_1003」留言批評「我也不想跟愛盜圖自私自利內心黑暗醜陋的腦紅吵」、「「活在同溫層的腦紅」、「因為你們的言行，你的作為太讓人噁心了，不說出來都不行」、「腦紅一位」、「假掰腦紅」、「她已經不只一次用別人的圖，甚至還改過頭。」

同期間，謝薇安的YT頻道也被暱稱「Hana花醬」留言批評「她版面時常拿別人的照片影片把面貌裁掉來增自己的人氣，說真的你們怎麼不看看？」。

另外，Dcard上也有一篇以「謝薇安老公」為標題的文章，內容寫道「而且據我所看到的，她時常自己沒照片時都盜用別人的照片影片衝自己的流量」、「原來現在社會當網紅的門檻只要有臉有大奶，人品好不好並不重要」、「雖然她外表好看，但脾氣和品德操守是真的不行」等語。謝薇安對此提告。

檢警查出，這些帳號都是出自一位應姓網美之手，到案後應女坦承這些留言都是她撰寫，但否認犯案，強調她說的都是事實。但法官認為，網路盜圖行為時有所聞，但盜圖並不代表人品不好，認為應女的留言沒有任何公益目的或效果，高院認定應女留言有誹謗惡意，依加重誹謗罪共判拘役55天，可易科罰金55000元。