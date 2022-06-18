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未來7天熱爆36℃　3縣市高溫警示

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲未來幾天都是炎熱天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

週末(18、19日)兩天各地多雲時晴，天氣悶熱、防中暑。下週一至週五(20至24日)「太平洋高壓」逐漸增強西伸，天氣晴朗炎熱，下週一、二北台高溫升至35度，下週三至五將升至36度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(18、19日)兩天各地多雲時晴，天氣悶熱、防中暑，花東防極端高溫(≧36度)；滯留鋒逐漸北移，「太平洋高壓」偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢，應注意。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲花東、屏東發佈高溫特報。（圖／中央氣象局）

今日各地氣溫：北部23至34度，中部22至35度，南部23至35度，東部21至37度。天氣高溫炎熱，東南地區有焚風發生的機率，中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

下週一至週五(20至24日)「太平洋高壓」逐漸增強西伸，天氣晴朗炎熱，下週一、二北台高溫升至35度，下週三至五將升至36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部雷陣雨範圍逐漸縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

最新(17日20時)歐洲系集模式12天的模擬顯示，「西北太平洋」熱帶洋面上，29日20時之前，尚無「颱風」活動的跡象(圖)，30日之後則已超過模擬極限，需持續觀察。

▼最新(17日20時)歐洲系集模式29日20時的模擬圖顯示，「西北太平洋」熱帶洋面，無「颱風」活動的跡象；山東半島附近的機率值，反映梅雨鋒面上的低壓活動，並非「颱風」。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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