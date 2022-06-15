「假謝金河」誆投資詐騙千萬　退休婦被坑700萬老本

▲理財專家謝金河遭歹徒冒用創立吸金詐騙群組、謝15日透過臉書發文澄清。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

14日財信傳媒董事長謝金河透過臉書刊登一則被害人的來信，內容為一名家庭主婦敘述加入「謝金河的LINE群組，跟著謝金河投資黃金交易」、參加「謝金河的投資理財課程」結果遭到詐騙過程。刑事局統計，從5月至今，至少有3人受騙報案，財損總額逾千萬元，其中一名退休在家的新北市婦人被詐700萬元最高。



理財專家謝金河澄清「從未代人操作股票或投資，也不會使用LINE群組拉客」「所有LINE群組、FB的廣告全部都是詐騙」。警方表示，相關冒用案件經統計陸續有被害人出面報案提告詐騙，均由受理警察機關偵辦中。

刑事局指出：近年假投資詐騙案件頻傳，冒用國內財經界知名公眾人士名義或假冒媒體電子報頁面方式，誆騙民眾投資之詐騙手法屢見不鮮，警政署已針對此類詐騙手法積極偵辦中，並廣為宣導防制觀念。

但離譜的是，警政署在向LINE等通訊軟體業者交涉時，常遭這些通訊軟體業者以「適用公司設立當地國法律規定」等理由，拒絕配合下架、停權這些詐騙、惡意群組，使此類假投資詐騙帳號或群組難以即時遏止。警政署強調將會繼續努力，持續結合跨部會反詐騙平臺機制，積極推動相關防制作為。

刑事局呼籲，民眾切莫輕信來源不明投資管道或網路連結，且加「LINE」投資必為詐騙，並請民眾如發現此類詐騙群組，請先行透過「LINE」現有的檢舉機制向該公司反映，如有疑問請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

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