買鬆餅當街交貨騙零錢　台中警巡邏眼尖...秒逮騙徒

記者鄧木卿／台中報導

台中四分局員警巡邏時一直追緝張姓詐欺犯，日前發現他和1名女子在路旁交頭接耳，隨後張便帶著一包東西離去，員警直覺有詐，趕緊上前盤查，果然在包包中搜出1份鬆餅、4720元現金，張嫌謊稱賣場員工訂購7份鬆餅，並要求準備100元、500元共5千元的零鈔作為公司兌換，不料張嫌在中途先拿走，員警當街識破張嫌計謀，依詐欺現行犯逮捕送辦。

▲▼市面又出現換零鈔的詐欺新手法，台中警方巡邏時眼尖當街逮捕詐騙慣犯。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局早就鎖定張嫌詐欺慣犯已轉移陣地，到轄區內伺機做案，員警在路上巡邏時，特別搜尋張嫌行蹤，南屯所巡佐盧旺志及警員鍾佾辰14日下午2點，在向上路三段巡邏時發現張嫌正和1名女子接觸，該女子突然交給張多張紙鈔及一袋東西，盧鍾2員直覺有詐，立即上前表明身分詢問，果然是一場詐騙。

警方表示，張嫌係詐欺慣犯，謊稱是全聯賣場員工，打電話到鬆餅店訂購7份鬆餅，並請店家準備100元、500元零鈔，總額5000元，賣場要兌換之用。

林姓女店長帶著鬆餅和零鈔快到全聯時，被張嫌攔下來，張嫌說，他先拿走1份及4720元的零鈔，其他6份拿去店裡，賣場還會再加訂鬆餅，請林女先回店準備餐點，再補送去賣場，並找店長拿5000元費用。

林女不疑有他要返回店內再準備餐點時，被巡邏員警攔下並詢問內情後，馬上上前盤查正在走路的張嫌，張嫌一度否認，直到林女前來對質後當場識破詐騙。

警方表示，張嫌這種「兌換零鈔」的新興詐騙手法，已有多家店家受害，林女得知真相後恍然大悟，沒想到自己居然遭詐騙，所幸遇到熱心的警察，才得以保住辛苦的血汗錢，除了感謝還是感謝。