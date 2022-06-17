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臭翻天！台中東大溪上百魚屍卡石縫　暴斃原因竟和天氣有關

▲臭爆！東大溪上百魚屍卡石縫，環保局揭魚群暴斃因。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲臭爆！東大溪上百魚屍卡石縫，環保局揭魚群暴斃因。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中西屯區東大溪下游日前出現大量魚群暴斃，數百隻中大型死魚浮在水面上，也不少卡在石頭縫，民眾趕緊向市府通報。環保局連日調查發現魚群暴斃原因，是因為東大溪側的廟前圳因應豪大雨依規關閉上游取水門、開啟下游排水門，導致水深不足、魚群擱淺死亡；豪大雨後，上游取水門開啟引入水流，又將擱淺魚屍沖進下游東大溪。

環保局表示，6月10日傍晚接獲民眾通報，東大溪安學橋至協和二橋間散布數百隻死魚，環保局立即派員會同當地民眾勘查及檢測水質，發現除水量較少、溶氧量小於2mg/L偏低外，其餘水質項目檢測無異常，未發現明顯污染情形，現場觀察東大溪死魚以中大體型居多，大部分卡在石頭縫，且仍有大量魚群游動，並聚集低窪深水處，現場緊急通報水體權管機關水利局儘速清理魚屍，避免水質惡化。

▲臭爆！東大溪上百魚屍卡石縫，環保局揭魚群暴斃因。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲臭爆！東大溪上百魚屍卡石縫，環保局揭魚群暴斃因。（圖／記者游瓊華翻攝）

環保局指出，經過環保局針對附近水路環境多日巡查，並於6月13日邀集農田水利署台中管理處現勘東大溪側廟前圳灌排系統，工作站人員證實6月8日至6月11日為因應可能的豪大雨量，該工作站依規關閉上游筏子溪旁廟前圳取水門、開啟下游東大溪旁廟前圳排水門，4天內因灌渠無上游水源流入，魚類無適當生存空間，致魚群擱淺死亡，豪大雨過後，上游取水門開啟引入水流，又將擱淺於灌溉渠道及箱涵暗溝的魚屍沖進下游東大溪並散布於河床。

為了避免類似情況發生，環保局表示，後續將與水利單位合作，成立東大溪通報平台，研商豪大雨通報灌溉水門閘門調配機制，上游廟前圳取水門開啟前巡視灌溉溝，若有魚屍應儘速清理，取水門開啟後則暫時關閉下游排水門，避免箱涵暗溝魚屍沖流進入東大溪，影響東大溪水質與水體環境。

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