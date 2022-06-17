只到今天！達美樂外帶小披薩99元急喊卡　業者：訂單量遠超預期

▲達美樂「外帶小披薩99元」優惠只到今天。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

達美樂日前推出連續7天「外帶小披薩99元」促銷，活動一開跑引發熱烈迴響，也有部分門市難以消化訂單，今（17）日達美樂緊急宣布，「由於訂單量遠超預期，不得不於今天（6/17）營業結束後提前結束本次活動。」同時也向顧客至上歉意。

達美樂原先自6/13 起推出連續7天、外帶小披薩99元活動，一開跑立刻獲得熱烈迴響，讓不少消費者覺得CP值超高，紛紛爭相預訂，也有部分門市傳出難以消化訂單、延遲出餐等情形。

▲訂單爆量，業者緊急喊卡。（圖／業者提供）

由於訂單爆量，業者也緊急喊卡，達美樂今發出聲明表示，「感謝所有顧客對於達美樂外帶小披薩99元活動的支持；但由於訂單量遠超預期，我們不得不於今天（6/17）營業結束後提前結束本次活動。達美樂全體同仁在此向所有顧客致上十二萬分的歉意。」

達美樂也提到，如果消費者已於6/17日前預約本周六、日(6/18~6/19)的訂單，仍將如期交付餐點。「真心感謝所有顧客的支持並再次向所有顧客致歉，我們將會持續改進，並且致力於提供給顧客最物超所值的披薩體驗。」

▼達美樂外帶小披薩99元提前結束，業者發出聲明。（圖／業者提供）