　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮發免費唾液快篩遭喊卡！　羅一鈞：未獲EUA需了解是否合法輸入

▲▼徐榛蔚深夜突宣布，暫停發放唾液快篩。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

記者嚴云岑／台北報導

花蓮縣政府原訂今（17）日上午8時30分起針對幼童發放企業捐贈的唾液快篩，但縣府卻因收到衛福部專文即時喊卡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於該企業捐贈快篩未取得我國EUA，因此需了解是否為合法輸入。食藥署發文是提醒花蓮縣府需依據醫材法規定，經合適程序提報產品效能，希望孩童使用上準確性與安全性無虞。

花蓮縣府前6/15說明，有企業捐贈唾液快篩共6700組，預定發放給0到2歲幼童每人2劑，自17日起至23日，可至戶政事務所領取，縣府卻在發放時間前緊急宣布暫停。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府在6月16日下午5時25分接到衛福部專文，禁止花蓮縣府發放兒童唾液快篩試劑，讓他直批「孩子無辜」，承諾會持續與中央溝通，「希望中央，能憂以民憂，樂以民樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據衛福部的公文指出，花蓮縣府原定發放的快篩品牌為「Axialhealth V200」，經調查此產品未經核准，而製造、輸入、販賣、供應、轉讓等，應依醫療器材管理法第62條規定辦理，而該品牌的確未列入食藥署緊急使用授權（EUA）核准名單內。

羅一鈞下午在記者會回應，食藥署發文是提醒花蓮縣政府，醫材無論轉賣或贈送都需經過食藥署核准，也須經合法程序提報產品，雖然縣政府說該產品符合歐盟規定，食藥署仍須搜集資料，看其效能是否適合用於孩童上，稍晚食藥署也會發布新聞稿說明。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
二次感染「3條件」曝！　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染
陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒！　羅一鈞回應
Melody突消失《11點熱吵店》！　換路嘉怡代班「原因曝光
「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨潮！　網卻喊合理
快訊／4縣市大雷雨！　狂炸1小時「示警區出爐」
今年已4千人染疫亡！　指揮中心公布「最新致死率」
第2劑兒童疫苗開打！　北市莫德納、BNT開放日期曝
吳宗憲父生前「送全家9個靈骨塔」　年夜飯硬朗身影曝
自主回報系統優化　指揮中心：9成確診者4小時內收到居隔書

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回應家長需求！　嘉義市宣布：國中小幼兒園維持實體課程

快訊／台中65歲↑第四劑莫德納6／22、23開打　送試劑+500元禮券

二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

超崩潰！返國3+4問號一堆　1922打不通改問旅館「線上等候320人」

台北排第五！本土累計316萬「確診地圖」曝光　新北76萬最多

陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒　羅一鈞：部長不認識他

foodpanda加收平台費遭800人投訴　消保處：業者允諾與個案協商

傳開放自費買清冠一號　羅一鈞：還是要經醫師開處方

衣服橫躺「12男2女」　40分鐘後這一幕嚇壞他：得全家滅口

花蓮發免費唾液快篩遭喊卡！　羅一鈞：未獲EUA需了解是否合法輸入

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

回應家長需求！　嘉義市宣布：國中小幼兒園維持實體課程

快訊／台中65歲↑第四劑莫德納6／22、23開打　送試劑+500元禮券

二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

超崩潰！返國3+4問號一堆　1922打不通改問旅館「線上等候320人」

台北排第五！本土累計316萬「確診地圖」曝光　新北76萬最多

陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒　羅一鈞：部長不認識他

foodpanda加收平台費遭800人投訴　消保處：業者允諾與個案協商

傳開放自費買清冠一號　羅一鈞：還是要經醫師開處方

衣服橫躺「12男2女」　40分鐘後這一幕嚇壞他：得全家滅口

花蓮發免費唾液快篩遭喊卡！　羅一鈞：未獲EUA需了解是否合法輸入

「加收平台費」831人怒投訴消保處！協商方案曝　foodpanda回應了

李玟睽違3年公布喜訊！　網抓包新造型「疑撞徐若瑄」...公司回應了

回應家長需求！　嘉義市宣布：國中小幼兒園維持實體課程

新北65歲以上第四劑疫苗開放登記！　首日上午1.7萬人預約

前立委張嘉郡將「卸貨」！曾多次試管、中醫求子　竟重心不穩跌倒

快訊／台中65歲↑第四劑莫德納6／22、23開打　送試劑+500元禮券

二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

國發基金「新創事業紓困融資加碼方案」　受理延長至12／31

納豆睡前叫錯女友！　依依傻眼「都是酒店小姐的名字」

郭台銘家用PCR問世！赴金門簽MOU「建立擊退病毒第一座堡壘」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

快訊／增154例死亡！今本土+55187

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

「台灣石斑含禁藥」遭陸封殺檢驗出爐！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面