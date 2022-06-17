花蓮發免費唾液快篩遭喊卡！　羅一鈞：未獲EUA需了解是否合法輸入

記者嚴云岑／台北報導

花蓮縣政府原訂今（17）日上午8時30分起針對幼童發放企業捐贈的唾液快篩，但縣府卻因收到衛福部專文即時喊卡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於該企業捐贈快篩未取得我國EUA，因此需了解是否為合法輸入。食藥署發文是提醒花蓮縣府需依據醫材法規定，經合適程序提報產品效能，希望孩童使用上準確性與安全性無虞。

花蓮縣府前6/15說明，有企業捐贈唾液快篩共6700組，預定發放給0到2歲幼童每人2劑，自17日起至23日，可至戶政事務所領取，縣府卻在發放時間前緊急宣布暫停。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府在6月16日下午5時25分接到衛福部專文，禁止花蓮縣府發放兒童唾液快篩試劑，讓他直批「孩子無辜」，承諾會持續與中央溝通，「希望中央，能憂以民憂，樂以民樂。」

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根據衛福部的公文指出，花蓮縣府原定發放的快篩品牌為「Axialhealth V200」，經調查此產品未經核准，而製造、輸入、販賣、供應、轉讓等，應依醫療器材管理法第62條規定辦理，而該品牌的確未列入食藥署緊急使用授權（EUA）核准名單內。

羅一鈞下午在記者會回應，食藥署發文是提醒花蓮縣政府，醫材無論轉賣或贈送都需經過食藥署核准，也須經合法程序提報產品，雖然縣政府說該產品符合歐盟規定，食藥署仍須搜集資料，看其效能是否適合用於孩童上，稍晚食藥署也會發布新聞稿說明。