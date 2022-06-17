疑放任黑心快篩！藍綠委要吳秀梅下台　鄭運鵬：沒意義的指控

▲民進黨團幹事長鄭運鵬（右）回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

檢調查出大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」混用中國代工次級品出貨，國民黨、民進黨立委林淑芬連番質疑食藥署早知情，要求署長吳秀梅下台，藍營更點名衛福部長陳時中該負責。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（17日）表示，這種要求好像是台灣有犯罪，要警政署長下台一樣，這是沒有意義指控，食藥署沒有阻止檢方、警方查辦。

鄭運鵬今天上午在輿情記者會上表示，食藥署有審查，但不代表沒有魚目混珠情形與詐騙行為，有詐騙行為就查辦，不要拿照票影射有關係、拿資訊就說有包庇，若有包庇行為，民進黨團不會寬貸。

對於有人拿出黃南競與陳時中合照，並影射關係匪淺一事，鄭運鵬表示，陳時中是牙醫，出席相關聚會邀請哪些人，非部長能決定，這些都不能證明什麼。

鄭運鵬指出，大鑫資訊公司執行長黃南競之前在淡江大學任職，曾在1998年5月參加陸研所座談會，當時頭銜是北知青兩岸岸文化教育研究委員會委員，「北知青就是國民黨北市知識青年黨部，儘管有這樣的身分，沒有因為是國民黨幹部就稱國民黨詐騙，所以不要把事情混在一起」。

鄭運鵬強調，黃南競已被收押，檢調也沒有去查核是哪個黨籍，因此講這些都沒意義，現在人已經被押，呼籲檢方從嚴辦理，「這與衛福部緊急核准沒有關係，核准項目與魚目混珠項目並不同」。