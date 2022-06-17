賴清德警衛室主任竄改體測遭拔官　民進黨團：該徹查嚴辦

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（右）回應時事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德的「萬里」警衛室主任謝靜華少將再惹爭議，疑似因體測成績不佳，要求填寫不實數據，後謝因此被調回特勤中心。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（17日）受訪強調，這影響的不只是安全問題，還有國人觀感，應該徹查嚴辦，未來國安局、國防部相關的檢查一定要嚴格，甚至進行複檢。

據報載，事件起因是謝靜華2021年體測時，以膝蓋不適合進行3000公尺跑步測驗為由，再度選擇5公里健走作為替代，結果疑似成績不美觀，竟讓特勤中心訓練盧姓組長填寫不實數據，其相關人等，均遭特勤中心副指揮官李榮華以偽造文書撤職法辦。至於謝靜華則是調回特勤中心，萬里警衛室主任由特勤中心督察組長許志良上校接任。

鄭運鵬說，這顯示即使是身為將官，在體檢上有各種不合格的都會被檢查出來，希望國安局、國防部未來在不管是總統或副總統、其他地方特勤維安需求，相關地方的檢查一定要嚴格，甚至要複檢，無論他是什麼樣的階級。

鄭運鵬強調，這影響的不只是安全問題，還會影響到國人觀感，這點上還是希望徹查嚴辦，希望未來在這種國防部內的檢查，不管是體能或其他檢查，一定要如實公開。