輪胎行鐵皮違建如牢籠　「4女衝上2樓抱4童」命喪火窟

記者葉國吏／綜合報導

新竹東大路輪胎行15日晚間8死惡火，事發現場是2層樓鐵皮違章建築，2樓窗戶加裝鐵窗，讓整棟鐵皮屋如牢籠。消防人員透露，8具遺體都在一樓「沒有堆疊」，研判屋主妻子、2位媳婦跟女兒當時可能為了要救小孩衝上2樓，最後都抱著小孩展現母性，大火燒穿地板遺體掉落到一樓。

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方初步了解，起火輪胎行為2層樓鐵皮建物，1樓為汽修廠區，空間開闊，僅有廁所、神明桌、輪胎架等陳設；2樓則是一家三代11口的生活區域，共有6房與1間盥洗室。不過2樓窗戶加裝鐵窗，整棟鐵皮屋有如牢籠。

▲消防局透露，輪胎行鐵皮屋如牢籠。（圖／記者游宗樺攝）

警方指出，當時晚間10點，輪胎行已經打烊，老闆將機車牽進店內門口處停放，而陳彥翔就朝著機車潑灑汽油縱火，火勢因此迅速延燒；而當時4名大人發現起火後，奔上2樓救4個孩子，但因火勢猛烈，4人進到孩子所在的陳彥翔臥室後就被嗆暈，最後抱著孩子一同命喪火場。

▲警方推測，4個大人當時奔上2樓救孩子，但不幸嗆暈，與孩子一同殞命。（圖／記者陳凱力攝）

警方表示，由於輪胎行內1、2樓材質易燃，火勢猛烈燃燒後，樓板被燒穿，因此原本位於2樓居室的8名罹難者，就掉落至1樓地面，最終警消在火勢撲滅後，於輪胎行1樓、靠近門口的右側發現8具遺體。