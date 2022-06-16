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祝福影片「特價小朋友」下架！　商家暗回2字揭原因：非洲出了點事

記者蔡儀潔／北京報導

「舉牌祝福」影片近年十分流行，不過找上非洲孩童的行為引發輿論爭議，被質疑是「利用小朋友賺錢」。有大陸淘寶商家今（16）日向《東森新媒體ETtoday》透露，「小朋友的現在沒有了...非洲這邊出了點事。」當被問及原因時，對方隱晦表示，「輿論。」

▲▼ 非洲祝福影片 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲非洲孩童錄祝福影片引發爭議 。（圖／翻攝自網路）

隨著市場需求增加，「舉牌祝福」已經形成產業鏈，更從非洲黑人小哥主題中，延伸出不同內容，例如泰國美女、烏克蘭美女、非洲辣妹等等。舉凡像是節慶活動、生日祝福等，顧客只需花費一筆金額，拍攝團隊可以依據下單要求、客製化完成影片。

記者今日實測發現，向淘寶相關店家諮詢，對方均表示「加微信，看樣片」。其中一個店家主打在海外拍攝且24小時出片，小朋友110元（人民幣，下同，約新台幣490元），大人150元至220元（約新台幣660元至970元）。

該名客服介紹說，下單後可以免費加急，喊話的字數約25字，可以自定義，「你寫什麼我們喊什麼。」

另一個店家更是有18種不同主題，主打客製化，內容包括「中國紅」隊、手鼓隊、非洲戰警、非洲大媽、非洲辣妹、埃及金字塔等。其中，「歐洲美女」主題有8套衣服可選，而「烏克蘭美女」更有48套衣服可選。

價格方面依套餐內容而定，區間為100元至350元（約新台幣440元至1590元）。成品包括35秒影片和一張圖片，文案也是「自定義」，數量同樣約25字。

▲▼ 非洲祝福影片 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲有商家表示，目前暫時拍不了非洲小朋友主題，因為「出了點事」 。（圖／記者蔡儀潔攝）

值得注意的是，價目表的最下方有「特價小朋友」，價格為60元至80元（約新台幣270元至350元）。套餐內容包括喊話、唱生日歌及跳舞。

當記者詢問「非洲小朋友」主題時，商家表示「暫時拍不了」，因為非洲出了點事，就2、3天前的事，現在好幾個團隊都不能拍了。至於原因為何，該名商家只是簡短回說「輿論」，服務恢復時間不確定。

▲▼ 非洲祝福影片 。（圖／翻攝自淘寶）

▲淘寶搜索關鍵字查無結果 。（圖／翻攝自淘寶）

另外，記者在淘寶輸入關鍵字「非洲 祝福」搜尋時，頁面顯示「沒有找到相關寶貝」。對此，一名商家指出，是因為「淘寶監管」。

除了大陸風靡舉牌祝福外，其他地方也同樣流行。Youtube上也有一個名為「來自世界遙遠之處的驚喜影片（世界からのサプライズ動畫）」頻道，訂閱數量達到17.1萬，最熱門的影片有251萬此觀看數，影片內的黑人用日文喊出祝賀詞。

蝦皮購物同樣有商家主打「舉牌祝福」影片，熱門品項的月銷量高達1.4萬，同樣有小朋友主題，其他還包括持槍肌肉猛男、葫蘆娃祝福等。

據悉，「非洲祝福」影片最早出現於2015年，該產業的「先驅」威哥（化名）表示，當年天津發生了一起大爆炸事故，他一位人在非洲的朋友找了當地的小孩，拿著一張「我在非洲為天津加油」的牌子拍了一張照片，他看見以後轉發到百度貼吧，引起了大量關注，越來越多人找了過來，於是發展成了一門生意。

在今年的上海疫情期間，還有不少民眾購買祝福影片，祈願「上海疫情早日平息」、「社區核酸全陰 」、 「早日解封」等。

不過近期，「非洲小朋友」主題的舉牌影片掀起輿論爭議，被質疑是「利用孩童賺錢」。對此，大陸外交部非洲司司長吳鵬在推特發文，稱中國反對任何形式的歧視，「過去幾年中國一直在打擊這些非法網路行為，今後我們也將繼續打擊這些種族歧視影片。」

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關鍵字：

非洲祝福祝福影片黑人祝福影片

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