美通過5歲以下打疫苗　羅一鈞：幼兒莫德納審查中「續洽談進貨」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

美國最快下週開始讓5歲以下幼兒接種新冠疫苗。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（16）日回應，國內食品藥物管理署正在審核幼兒莫德納的EUA，如果同意核准，會再提到ACIP專家會議討論；並持續和莫德納洽談疫苗，後續也可提供幼兒使用。

美國食品藥物管理局（FDA）專家顧問小組於15日投票，一致贊成FDA批准6個月至5歲嬰幼兒可接種輝瑞BNT或莫德納疫苗。另外，美國疾病控制預防中心（CDC）的顧問小組預計將於18日舉行投票。白宮表示，最快可於下周開始接種。5歲以下幼兒是美國目前唯一未獲新冠疫苗接種批准的年齡層。

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羅一鈞表示，美國剛剛專家會議有表決通過包含BNT和莫德納兩個幼兒疫苗劑型，同意用在小朋友身上預防新冠感染，特別是預防感染後重症、住院，莫德納是兩劑，BNT是三劑，有接種劑次不同狀況。

至於國內，羅一鈞表示，食藥署正在審查幼兒莫德納緊急使用授權（EUA），預期很快就會開會與做出審查決議，若同意要核准使用幼兒，會提到ACIP討論是否納入兒童疫苗政策中。羅一鈞也提到，已經和莫德納洽談進貨更多疫苗給幼兒使用，會依照FDA與ACIP決議再與外界說明到貨、採購期程，這也包含在原本莫德納今年2000萬劑的合約當中。