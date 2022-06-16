一把火帶走8血親！孽子陳彥翔「小名曝光」　鄰居都喊：小寶貝

記者陳以昇、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路輪胎行昨(15日)晚間10時傳出縱火8死案，兇嫌陳彥翔(31歲)與家人爆發口角後，憤而駕車外出購買汽油，隨後縱火犯案。鄰居透露，陳彥翔疑似有賭博習慣，在外有負債；且陳彥翔的小名叫「小寶貝」，不只家人、連左鄰右舍也會呼喚他的小名，孰料這個大家口中的「小寶貝」竟會成冷血人魔，一把火燒死8至親。

▲縱火孽子陳彥翔。（圖／記者陳凱力翻攝）

輪胎行昨深夜大火，造成一家三代11口共8人死亡，僅有屋主陳男、擔任軍職在外的長子、以及縱火的次子陳彥翔倖存。鄰居透露，該處土地近年要進行都市更新，政府與當地居民正在進行協商，而開輪胎行的陳父心中也有計較，打算都更後留一間店面給大兒子，疑似因此引起次子陳彥翔不滿。

在案發前5小時，陳彥翔曾獨自外出購買臭豆腐，與他熟識的老闆娘當時還跟陳彥翔聊了兩句，陳彥翔當時還透露，計畫要買房子，帶著妻子與3個孩子搬出去，對未來也有規劃，豈料當晚就發生驟變。

鄰居指出，陳彥翔疑似有賭博的習慣，在外有負債，屢屢跟家人伸手要錢，因此惹來父母不滿，時常碎念訓斥，加上都更等種種原因，因此種下殺機。鄰居也透露，陳彥翔還有個街頭巷尾都熟知的小名，就是「小寶貝」，不只家人，連左鄰右舍都會這樣叫他，只是大家怎麼也料不到，平日裡口中的「小寶貝」，竟在選擇在深夜縱火，一口氣燒死媽媽、妹妹、大嫂、妻子及3個親生孩子、以及大哥還未滿1歲的孩子，一夜之間奪走8條人命。

▼8死火警家族關係圖。（圖／ETtoday）

▼輪胎行深陷火海，8至親葬身火窟。（圖／記者陳凱力翻攝）