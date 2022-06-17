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輪胎行縱火8命！妹火窟護姪兒　願當「一輩子保母」卻被二哥燒死

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市東大路輪胎行大火釀成8死慘案，屋主的二兒子陳彥翔因故與家人發生爭執，竟趁夜外出購買汽油縱火，一口氣奪走8至親生命，其中包含他的妻子和3名兒子。而陳彥翔的妹妹也在這場大火中喪命，她的Instagram幾乎都是與家人的合照，家人之間關係良好，疼小孩的她甚至開設「一輩子保母」的限時動態，裡面全是她幫忙照顧哥哥小孩的照片，沒想到最後卻死於二哥之手。

陳彥翔妹妹常在IG曬出與姪兒們互動的照片。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

▲陳彥翔的妹妹個性活潑。（圖／翻攝自Instagram／當事人，下同）

陳彥翔的妹妹（28歲）個性活潑、開朗，熱愛結交朋友，外語能力也非常好，尚未結婚的她平時樂於幫忙照顧哥哥的孩子，沒想到卻在結婚前夕遇上這場大火，為了保護4名孩子（大哥女兒、二哥3名兒子），她與母親、2名嫂嫂一同衝上2樓，最後8人全部命喪火窟，遺體都在同一處被發現。

而隨著陳彥翔妹妹的Instagram曝光，可以發現她與家人感情相當好，經常在社群軟體分享照顧3名姪兒（3歲、6歲、7歲）、姪女的照片，每一張照片都充滿歡笑，看得出來她相當樂於當姑姑和保母，甚至開設「一輩子保母」的動態，裡面全是與孩子們的互動照，就連和外國男友出去約會，也不忘照顧年紀還小的姪兒。

陳彥翔妹妹常在IG曬出與姪兒們互動的照片。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

▼▲妹妹與孩子們感情非常好，還會帶他們出去玩。

陳彥翔妹妹常在IG曬出與姪兒們互動的照片。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

當二哥的小兒子出生時，因為患有先天疾病，妹妹還在Instagram用英文寫下多篇長文，希望嫂嫂和姪兒都能平安健康，嫂嫂生產時，她就在家中禱告，一度還因為想到姪兒的健康問題而天天哭泣，幸好最後大人、小孩都平安度過難關，「我意識到上帝把這個孩子交給我的家人，是有著美好的目的。」

陳彥翔妹妹也曾在Instagram曬出爸爸抱孫以及孩子們互相擁抱的溫馨照片，並表示感謝上帝給了她這麼棒的家庭，她很幸運，也很愛家人們，「永遠感激和感恩，孩子表達愛的方式很簡單，他們愛我，就是這樣，謝謝你們給我當姑姑的機會。」

陳彥翔妹妹常在IG曬出與姪兒們互動的照片。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

▼▲妹妹的男友也會幫忙照顧小孩。

陳彥翔妹妹常在IG曬出與姪兒們互動的照片。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

然而，這個美好的家庭卻在一夕之間破碎。陳彥翔15日晚間與家人發生口角，負氣出門買汽油返家縱火，一把火燒死媽媽、妹妹、妻子、3名稚子、嫂嫂、1歲姪女共8人，自己的手部、背部也被燒傷，由於他的呼吸道受到二度灼傷，目前還在加護病房插管治療，尚無法製作筆錄，預計還要觀察3至5天，看有沒有肺炎症狀，才能拔管進行筆錄。

▼陳彥翔縱火後，自己也被燒傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

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