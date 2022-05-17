狠男澳門殺換錢女搶230萬元！馬上在賭場輸光「又劫殺賣淫女」

▲兩女慘遭殺害。（圖／翻攝微博）



文／香港01

澳門本月7日發生恐怖雙屍命案，路氹美獅美高梅酒店一房間揭發兩具全裸女屍，分別疑為「換錢黨」（為賭客換錢）女子及賣淫女，調查相信2人遭浴袍腰帶勒斃，疑犯犯案後潛逃大陸。

澳門司警聯合大陸公安追查後，大陸公安人員今早（17日）於湖南省拘捕該名34歲男疑犯。消息指，被捕疑犯有尋釁滋事罪等案底，司警調查後相信他相當警惕及有很強反偵察能力，經常易容喬裝犯案。湖南公安早前曾懸紅緝兇，動員逾700警力進行搜捕。

澳門司警今日（17日）於記者會上交代案情，被捕34歲姓趙男疑犯為大陸居民，持往來港澳通行證，他於今年4月底前往澳門，期間曾租住多間澳門及路氹酒店，至5月5日，疑犯刻意租用他人登記的涉事酒店房間，5日晚上9時許，誘騙第一名女子上酒店房換錢，5月6日凌晨1時許，到附近賭場以60多萬港幣（約230萬元新台幣）換籌碼賭錢，其後全數輸清。

▼犯嫌喬裝潛逃。（圖／翻攝微博）



至凌晨4時許，疑犯於酒店大堂帶第二名女死者到酒店房，其後疑犯於約2小時後步出房間，乘的士離開現場。

至5月7日，酒店人員於登門執房時揭發事件報警。司警調查相信，疑犯於作案時曾戴假髮或戴帽逃避追查。警方於接報2小時後鎖定疑犯，他於5月6日早上7時經關閘離開澳門。5月17日上午，大陸公安局刑偵局、湖南省公安廳等多個部門，出動約700名警力緝捕，終於湖南省拘捕疑犯。

消息指，被捕疑犯有尋釁滋事罪等案底，過去多次來往澳門，司警調查相信疑犯相當警惕及有很強反偵察能力，包括出入時會以假髮及帽等偽裝逃避追查。據了解，疑犯居住的事發酒店房，為賭場扒仔為賭客提供的「黃牛房」，因此非以疑犯姓名登記，他疑取去第一名女死者約60萬現金後，步行約5分鐘到附近另一間賭場賭博。兩名死者屍體以被包裹，財物及手機被盜去。

湖南當局早前曾懸紅（懸賞）達5萬元人民幣緝兇，並刊登出該名為趙X龍的疑犯照片，據當局提供的資料，疑犯操黑龍江口音、高約1.78米、光頭及中等身材，相片所見疑犯曾以假髮及戴帽等。

至今日大陸當局指，民警發現疑犯逃竄至雪峰山脈的懷化市洪江市塘灣鎮，公安部刑偵局、湖南省公安廳等部門，聯同懷化市及洪江市兩地黨委政府調集3000多名幹部及群眾，700多名警力對其進行合圍搜捕，民警進入雪峰山脈連續多日開展攔截追捕和發動群眾，至今早根據群眾舉報線索，民警於懷化市洪江市塘灣鎮中山村捕獲疑犯。

▼警方發出懸賞通告。（圖／翻攝微博）

