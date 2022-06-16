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大陸 大陸焦點 特派現場

11歲男孩冷靜報警「廣場失火了！」　救回30隻汪星人　

記者任以芳／綜合報導 

江蘇省蘇州市119指揮中心接到一名11歲男孩報警，位於蘇州工業園區一寵物店起火，有大量濃煙冒出。蘇安消防救援站立即出動3輛消防車、16名消防救援人員趕赴現場，順利救出30隻「汪星人」。不少網友讚美男孩好機靈，還好第一時間報警，救了大樓民眾和狗狗們的生命。

▲▼ 大陸十一歲男孩機靈報警，救回三十隻汪星人 。（圖／翻攝 我蘇網）

▲ 蘇州一間寵物店失火，大陸11歲男孩機靈報警 。（圖／翻攝 我蘇網）

綜合陸媒報導，當時最先發現起火的是一名叫淩昊的11歲男孩。當時他正在寵物店附近閒逛，發現店裡一直往外冒煙，意識到著火後，淩昊立即撥打了119報警。

淩昊說，「我看到店舖冒白煙，一位老爺爺推門出來，我探頭進去看，發現狗狗的籠子附近都起火了。」我自己用手機報警。

119接獲火警報案立刻出動，消防員到場後發現店內有不少寵物狗被困，因聯繫不上店主，消防員立即破拆大門，灑水滅火，同時將籠子裡的小狗轉移到安全地帶。

▲▼ 大陸十一歲男孩機靈報警，救回三十隻汪星人 。（圖／翻攝 我蘇網）

▲消防員即時救回三十隻汪星人 。（圖／翻攝 我蘇網）

大約20分鐘後，大火被完全撲滅，約30條寵物狗被成功轉移。經現場勘查，火災原因初步認定為店內牆壁插座短路失火，火苗落到插座下方狗糧包裝袋上，導致火勢蔓延引發大火。

根據報警通聯紀錄顯示，小男孩淩昊清晰描述現場情況和起火位置，並提醒周圍大人趕快尋找滅火器。消防車趕到時，淩昊還與附近群眾一同引導消防車。

不少網友讚美小男孩義舉，聰明冷靜的迅速報警，不僅挽救了30隻狗狗的生命，避免同棟大樓所有人生命安全。

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