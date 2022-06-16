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半年摔3次！他求換車道磁磚　主委竟回「熄火下車牽」

記者崔子柔／綜合報導

不少社區每個月會向住戶收管理費，來支付公用設施的修繕費用等，不過一名男子表示，他半年內在停車道摔車3次，向社區主委反應後，竟被回「熄火下車牽」，讓他覺得相當不合理。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，只要遇到下雨天，他住家的公共機車道就沒人敢騎，「因為打滑機率有九成以上」，他本身就在半年內摔車3次，這次他決定向主管反映「磁磚防滑度」有問題，沒想到結果讓他相當不滿。

原PO 6日再次在機車道摔倒，造成腳扭傷、手部挫傷，機車的煞車也變形，主委則向他道歉稱「因為沒人打掃」，原PO接著說這不是清潔問題，希望能更換車道磁磚，直到8日原PO追問，主委才回應稱建商說地下室原為防空避難室，住戶要停車必須斟酌使用，並提醒「下雨天請用牽的下去地下室」。

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▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲原PO半年內滑倒三次。（圖／爆料公社）

網友紛紛留言表示，「磁磚遇到水本來就會很滑，機車道鋪磁磚是想害命」、「受傷要求他們理賠（如有投保公共責任保險），這是管理疏失，多了應該會想要改善了吧」、「開區權會提出用大樓管理費支出翻新過防滑系數較好的地磚，我們大樓也是之前雨天常有住戶摔車，換過後確實有改善」，也有人說，對話提到該處本是「避難所」，戒嚴法規修改後才提供住戶停放，「感覺停放的人自己要斟酌跟小心，或是大家再掏錢出來改成車道」。

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