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海外突發疾病險下架潮「去不了日本？」　保險局最新說明

▲▼陳清源（右1）今天上午出席民進黨立委郭國文舉行的「預防下一個防疫險之亂，產險業體質大健檢」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳清源（右1）今天在記者會後接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

受海外疫情發展難測、加上防疫保單賠到怕，各壽險、產險業者兩周內紛紛下架「海外突發疾病險」，金管會統計，產險業銷售的旅平險附加海外突發疾病醫療險全部不賣了，只剩4家壽險業仍銷售10張海外疾病險。對此，金管會保險局產險監理組長陳清源今（15日）受訪說明，「我知道市面上還是有可以買得到海外突發疾病醫療險的商品」，部分公司還在評估調整商品。

陳清源今天上午出席民進黨立委郭國文舉行的「預防下一個防疫險之亂，產險業體質大健檢」記者會。他在會後受訪時，被媒體問及產險業者下架海外突發疾病醫療險，但日本等國家要求入境必須保這醫療險，他說明，海外突發疾病醫療險型態有2種，一般附加在旅平險，或是整個旅行中保險附加還外突發疾病部分，目前所了解，部分公司確實因為國外疫情政策、疫情狀況不明朗，所以對於定價部分確實有些疑慮，部分公司評估當中，至於還有幾張他沒有資料，「我知道市面上還是有可以買得到海外突發疾病醫療險的商品」。

陳清源表示，產險部分，就他所了解部分，有公司還在評估調整商品，有些公司認為國外法定傳染疾病風險比較難，也許會針對這部分會做調整，畢竟海外突發疾病種類很多，法定傳染疾病是其中一種，各公司風險評估要看公司商品訂價、風險控制如何承擔，所以部分公司還在評估當中。

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