　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

▲▼立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）結束訪台行程，今（15日）離台前舉行記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今天出席記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）結束訪台行程，今（15日）離台前舉行記者會。聶琉嫻娜預告，規劃於9月開設駐台經貿辦事處，剛公布駐台代表遴選作業，相信經過激烈競爭後將確定人選。訪團此次來台也探勘辦事處候選位址，開館將能進一步深化雙邊關係。

台灣在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台、立雙邊頻繁領推動交流合作，聶琉嫻娜為台灣代表處改名後，首位來台的政務次長級官員。聶琉嫻娜回答媒體提問時表示，最快在今年9月，立陶宛就會在台灣設立駐台北經貿辦事處，這次訪台也有到潛在位置場勘，不過合約還沒簽，還沒法透露地點。

聶琉嫻娜也透露，下週還會有立陶宛官員來台交流，而至於駐台代表人選，立陶宛已經啟動遴選程序，由於會分階段、還有筆試面試等法定程序，所以也還沒法公布人選。

媒體會中關注，中東歐投資基金4月正式啟動，立陶宛企業是否已有對接？聶琉嫻娜說明，立陶宛已有許多企業在洽談，礙於商業機密不能多說，不過可以透露第一批接受中東歐投資基金融資的企業，是雷射相關產業，還面也有許多其他企業正在討論，會接收相關融資。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
洗完澡挖耳朵！她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用
桃機最大宗10億毒品！4台客返國行李一打開裝「137kg大麻
宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見
快訊／工程車被撞爛削車頭　國3沙鹿段「6連撞翻覆」3人送醫
羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」美翻　女婿身分曝光
民宿洗澡「誤推鏡子」驚見詭異暗房　她想起屋內少1格局嚇傻
精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

和碩董座童子賢：閉鎖生產非上策　地緣政治影響大、如何脫鉤成難題

曹格被爆分居14年妻　搭機返大馬「鬆口8字母」洩真實狀況

學姐輸了！戴湘儀《愛你》壓到性獲勝　網讚：可愛本人

最後生還者重製曝光…引路人泰絲慘遭阿嬤化　網炸鍋：還我大姊姊

拉文今夏成為自由球員　美媒爆料續留公牛機率高

郭俊麟3.2局失7分　陳偉漢「鐵支」相隔1375天MVP

洗完澡挖耳朵！啵一聲…她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用

桃機最大宗10億二級毒品！　4台客返國8件行李一開「137kg大麻」

吳鳳被諷「很會賺台灣人的錢」！　長文回擊：酸民見不得別人好

台灣之光！中鋼、CIP合資452億中能風場獲國際綠色融資殊榮

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

中國2動作影響重大　矢板明夫：台灣別掉以輕心

快訊／徐國勇今早快篩陽　「原以為是氣喘發作」

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

快訊／民進黨桃園市長最快下周提名　今徵詢3位「潛在人選」

賴甘霖神父離世享嵩壽105歲　「來台逾半世紀」陳建仁發文哀悼

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

苗博雅要公務員唸PTT推文　柯文哲痛批：這些國家公務員沒人權嗎？

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

更多熱門

相關新聞

嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴

嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴

嘉南藥理大學日前與台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司，共同簽署產學合作備忘錄，成為台灣北德公司的第一家學術界合作夥伴，打造產學一條龍。

美國務院重申「台灣海峽是國際水域」

美國務院重申「台灣海峽是國際水域」

海外突發疾病險下架潮「去不了日本？」　保險局最新說明

海外突發疾病險下架潮「去不了日本？」　保險局最新說明

布林肯批「中國對台行徑危險」

布林肯批「中國對台行徑危險」

日台染疫死亡率低　醫師：跟肥胖人口少有關

日台染疫死亡率低　醫師：跟肥胖人口少有關

關鍵字：

立陶宛台灣

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

快訊／今增143人死亡！本土+68939

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面