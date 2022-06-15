立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

▲立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今天出席記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）結束訪台行程，今（15日）離台前舉行記者會。聶琉嫻娜預告，規劃於9月開設駐台經貿辦事處，剛公布駐台代表遴選作業，相信經過激烈競爭後將確定人選。訪團此次來台也探勘辦事處候選位址，開館將能進一步深化雙邊關係。

台灣在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台、立雙邊頻繁領推動交流合作，聶琉嫻娜為台灣代表處改名後，首位來台的政務次長級官員。聶琉嫻娜回答媒體提問時表示，最快在今年9月，立陶宛就會在台灣設立駐台北經貿辦事處，這次訪台也有到潛在位置場勘，不過合約還沒簽，還沒法透露地點。

聶琉嫻娜也透露，下週還會有立陶宛官員來台交流，而至於駐台代表人選，立陶宛已經啟動遴選程序，由於會分階段、還有筆試面試等法定程序，所以也還沒法公布人選。

媒體會中關注，中東歐投資基金4月正式啟動，立陶宛企業是否已有對接？聶琉嫻娜說明，立陶宛已有許多企業在洽談，礙於商業機密不能多說，不過可以透露第一批接受中東歐投資基金融資的企業，是雷射相關產業，還面也有許多其他企業正在討論，會接收相關融資。