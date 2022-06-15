民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

北市網軍風波延燒，社民黨議員苗博雅在委員會上，要求交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出留言，讓台北市長柯文哲不滿，認為這是羞辱公務員。對此，民進黨發言人謝佩芬15日列出柯文哲過去9次公開辱罵下屬的言論。

針對網軍案，柯文哲14日說，公務員上班時間上網留言當然不對，市府也已經懲處，自己也交代台北市政府秘書長陳志銘，要透過Email寄信給員工一份「員工使用資通訊裝置應注意事項」，但話鋒一轉，談到苗博雅13日要求念留言一事，「坦白講我非常生氣，不可以把國家基層公務員叫到議會來，然後叫他讀po文，在那裡極盡訕笑羞辱，這我非常生氣！他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

柯文哲強調，這違反了比例原則，「我今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官！我要講的就是這樣，再講一遍，他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

對此，民進黨發言人謝佩芬15日則透過臉書，列出柯文哲過去9次辱罵下屬的公開言論。她表示，按照柯文哲的邏輯，議員請市府公務員進行專案報告是「極盡訕笑羞辱」，但柯文哲可以公開辱罵下屬智商低、可以揚言逼死基層公務員、可以理所當然把員工當志工，更可以上禮拜才叫政風處長閉嘴，現在忽然跑出來捍衛公務員的尊嚴。

謝佩芬列出柯文哲9次公開言論

2020.07.15

柯文哲前攝影官、前台北市文化基金會專員潘俊霖爆超時工作等不合理待遇，柯文哲說：「好像志工沒有限定工作時間」。

2015.03.21

柯文哲在治安會報上飆罵內湖分局長張夢麟，連講3次：「這是漂流木？你智商多少？」並要求市警局長邱豐光拔掉張的分局長職務。

2021.04.09

柯文哲拍桌飆罵政風處長沈鳳樑，負責案子的政風處女性公務員因此當場飆淚。

2021.05.29

柯文哲：「如果我今天還在台大當柯Ｐ，石崇良還在急診處，你敢講這種幹話，我早就病歷砸過去了，鬼扯。」

2021.07.30

柯文哲：「每個人都說壓力大，若那麼困難，不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。」

2022.06.09

柯文哲：「不然政風撤掉算了」、「我沒有叫你（政風處長林炤宏）講話」。



2015.06.11

柯文哲：「明年5月還在我的任期內，要是那時候還沒蓋好，一個個掐死！」

2020.08.01

柯文哲：「我就說這個最後結局就是要再逼死公務員而已。」「講出來不好聽，再逼幾個自殺就可以」消費日前輕生的建管處官員。

2021.06.09

好心肝診所爆違規施打疫苗，柯文哲：「不應該一個股長就可以把疫苗送出去」，柯文哲秒切割，把自己的責任撇得一乾二淨。