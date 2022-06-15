3+4首日估4500人入境　羅一鈞：後4天開放申請更換地點「限1次」

記者嚴云岑／台北報導

入境檢疫縮短「3+4」上路首日預估有4500位旅客入境，今日上午已有980多人順利通關。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然3+4期間是以「同一地點」為原則，但若後4天自主防疫期間想變更住宿地點，可經地方政府同意後簽具異動聲明書，地點更換也以一次為限。

指揮中心今針對入境檢疫「3+4」列出5大常見Q&A，強調入境民眾於4天自主防疫期間，仍須以一人一戶為原則，家人不得回來該地點共同居住。親友接送也不需提出申請，民眾返台只要於入境檢疫申報時勾選「親友/機關團體車輛接送」即可。

至於後4天自主防疫期間變更地點，則可向地方申請後以變更1次為限。後4天住在防疫旅館發生外出未歸情形，業者須於隔日上午通報地方政府裁處，地方政府接到後會與民眾確認是否違規，若經查屬實，則可依違反傳染病防治法第69條開罰，最高罰15萬元。

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▲▼入境檢疫「3+4」常見5大QA。（圖／指揮中心提供）

▲▼入境檢疫「3+4」常見5大QA。（圖／指揮中心提供）

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▲▼入境檢疫「3+4」常見5大QA。（圖／指揮中心提供）