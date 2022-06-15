BA.4、BA.5累計31例！指揮中心祭應變作為：考慮幫2類人打第四劑

記者嚴云岑／台北報導

又有26例Omicron BA.4、BA.5於邊境遭攔截，自6月起累積個案達31例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然重症看起來沒有增加，但仍會祭2大作為因應，包括監測篩檢陽性人員在國內感染是否偏低，以及請ACIP討論是否於6月起幫邊境與防疫人員接種第四劑追加劑。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布新增26例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。檢出Omicron BA.4個案分別自美國及泰國(各2例)，澳洲、英國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(6例)，美國及西班牙(各4例)、新加坡(3例)，澳洲、韓國及薩爾瓦多(各1例)移入。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及20株Omicron BA.5，個案分別為16例男性及10例女性，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於今(2022)年5月30日至6月5日。

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指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。

指揮中心再次呼籲，接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。