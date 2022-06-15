陸檢出台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」！　防檢局坦言不會特別去驗

▲國台辦表示，台灣輸陸的白帶魚外包裝檢出新冠病毒。（圖／CFP）



記者許展溢／台北報導

國台辦今（15日）指出，台灣輸到大陸的冰鮮白帶魚的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，從10日起暫停接受相關企業產品進口申報1週。防檢局回應，新冠部分要去問食藥署，農委會並不會特別針對外包裝做檢驗。

國台辦發言人馬曉光指出，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全。當被問到是什麼品項水產品被驗出陽性，馬曉光表示，沒有針對特定品種，也不是所有都是核酸陽性。

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經查，大陸海關總署通知顯示，因從台灣輸往大陸的1批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，大陸海關自即日起，暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週，至2022年6月16日。

防檢局副局長徐榮彬受訪提到，新冠部分要去問食藥署，除非是動物病毒或相關藥品，防檢局才會介入，也就是除非該魚類真的有藥物殘留等狀況，否則不會針對包裝特別去驗。

農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。