老婆挖出10年前MP4　開機驚見「前女友私密照」人夫求救：太厲害

▲老婆挖出10多年前MP4，開機驚見「前女友私密照」，讓人夫「挫勒蛋」。（圖／爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

許多科技物品雖已是時代眼淚，但每當被翻出，都是一段回憶。不過，一名人夫卻因此倒了大楣，因為妻子近日在他車上翻出一台10多年前的MP4，不僅還能開機，還放著前女友的清涼照，讓他不禁崩潰求助「不知道能不能活過今天」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，老婆近日開著他的車出門，後來不知道怎麼翻的，從車上翻出一個MP4，居然還能開機，裡面還放著他前女友的照片。

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照片中可見，這位前女友長髮及肩，穿著簡約的白色小背心、露出白皙肌膚，儘管沒有露出正臉，仍不難感受出女子頗有氣質。

▲照片中的女子雖未露出正臉，但不難看出頗有氣質。（圖／爆廢公社）

原PO無奈地說，10幾年前的MP4電池也太厲害，他根本忘記裡面裝什麼，現在老婆正在回家的路上，「我如果裝生氣回『為什麼要亂看我的東西』，然後背著釣竿趕快跑，不知道能不能活過今天？」

許多網友紛紛笑說，「快去買一盒圖釘回來跪求原諒」、「釣多一點吧，畢竟是最後一次了」、「你說她已經過世就好」、「沒有什麼事情是一個包包沒辦法解決的」、「前女友真的是現任的死穴」。

還有人建議，「如果有強烈的求生慾望，就馬上當著太座的面摔爛它」、「趕快解釋啊，說這是我亡妻，然後假裝痛苦悲傷，這樣可能刑責會減輕到變跪主機板」、「老實講比較好，前女友畢竟是過去式了」掀起熱議。

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