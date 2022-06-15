智慧連結APP＋超穩龍骨車架　YAMAHA NMAX登新約會神器

▲想去陽明山賞花遊玩不怕塞車，騎著YAMAHA NMAX就能安全又舒適上山。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

夏天到啦～陽光明媚的好天氣就是要出去玩！即新聞小編罐頭跟雅憶也想來趟一日遊，地點就選在台北人最愛的後花園「陽明山」，不過平假日開車上陽明山總是塞塞塞，於是貼心的罐頭特別準備了約會最強幫手「YAMAHA NMAX」機車，以及能拍美照、吃下午茶跟優閒看風景的3個人氣景點，要讓最重視出遊舒適度和安全性的雅憶，留下開心有趣的回憶。

一整天的約會就以智慧型Smart Key鑰匙輕鬆啟動「YAMAHA NMAX」拉開序幕，一路舒服地吹著風上山，來到第一站名陽匍休閒農莊，時值花季，農莊裡放眼望去一整片藍色、紫色、粉色的繡球花花海，十分夢幻。雅憶表示每年5月下旬到6月中旬正是繡球花盛開時期，根據土壤酸鹼值的不同會孕育出不同花色的繡球花，而且因為花瓣緊靠著彼此，在感情中有象徵美滿、團聚的意思，還成為新人們拍婚紗照的首選。一番博學發言讓罐頭超級佩服，也幫雅憶拍下許多與繡球花的美照。

探訪完美麗花海的雅憶心情大好，想快點出發下一站，但罐頭卻忘了機車停在哪裡，還好「YAMAHA NMAX」超給力，只見罐頭拿出手機、點開與車輛連結的「Y-Connect APP」，馬上找到停車位置；當機車熄火時，系統會自動記錄停車日期、時數及位置，所以只需透過APP查詢，按地圖顯示位置確認前往，健忘一族再也不擔心找不到車子。

讓罐頭得意的還不只這樣，為了在約會中給雅憶留下好印象而特別出動的「YAMAHA NMAX」，因搭載TCS系統，即使碰上路面濕滑，也能透過車輪感測器偵測，若出現車輪轉速異常，TCS會自動啟動抑制車輛打滑、維持行駛方向；再加上高剛性龍骨車架設計，在較高的動力與車身重量下，能避免激烈駕駛中和車速驟降時造成的車體晃動與扭曲，騎乘時車輛更穩定，也增加後座乘客的舒適度。不僅罐頭覺得騎起來很舒服放心，也讓雅憶笑說，還以為是罐頭騎車技術好，原來是「YAMAHA NMAX」的好性能，讓她覺得坐起來安穩舒適。

第二站來到「BY33美軍俱樂部」吃蛋糕喝飲料，享用了一頓美味下午茶，雅憶又化身百科全書跟罐頭分享為何陽明山上會有美軍俱樂部，原來是1950年韓戰爆發時，美國為了穩定亞洲在國際上的情勢而派遣大量部隊進駐臺灣，陽明山就成了當時美軍生活、休閒的地方。填飽肚子、騎上「YAMAHA NMAX」，最後一站罐頭帶雅憶抵達著名的情侶約會勝地文化大學後山，眼前綠油油的草皮和山腳下遼闊的城市美景，讓兩人身心徹底放鬆，自在地聊天談心氣氛超好。

下山的路「YAMAHA NMAX」再次發揮高穩定性，舒適又平穩地守護兩人的行駛安全；不只優異的車子效能，機車外觀沉穩大器的配色也展現出尊榮傲氣，更是沿路抓住路人眼球；除了罐頭騎的深灰外，還有深藍、灰、紅色和最新推出的深綠，共5種顏色讓人可按照自己的喜好和風格選擇。結束愉快約會的雅憶，為了感謝罐頭帶她玩了一整天，主動提出希望分攤油錢，結果罐頭霸氣表示不用，因為「YAMAHA NMAX」搭載的BLUE CORE水冷引擎讓油耗表現力超群、荷包省很大。

離別之際，雅憶因為舒適的乘坐體驗大讚「YAMAHA NMAX」好棒棒，罐頭也忍不住驕傲分享這台機車更多的神奇功能，像是透過Y-Connect APP查看，就能一秒掌握保養建議、里程/ECO排行、油耗管理、停車位置和騎乘日誌等，堪稱智慧化機車；經過這一整天的相處時光，沒想到最後雅憶表示，最讓她心動反而是「YAMAHA NMAX」，充滿科技智慧又能給予滿滿安全感，笑說好想跟「YAMAHA NMAX」談戀愛。

最強神車搶先看：https://lihi1.com/TUPWr