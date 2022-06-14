德國「庫存」最強榴彈炮　烏軍受訓ing即將用於實戰

▲▼烏克蘭盧甘斯克城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）一座運動場館遭受戰火摧殘。（圖／路透）

中央社

德國國防部長蘭布雷特今天表示，訓練烏克蘭士兵使用德國榴彈砲的工作很快就會完成。這為相關武器用於烏克蘭戰場鋪路。

路透社報導，烏克蘭現有蘇聯時期武器儲備無法和俄羅斯匹敵，而且彈藥即將耗盡，基輔懇求西方國家提供更多更精良火砲。

西方承諾提供合乎北大西洋公約組織（NATO）標準的武器，但是相關部署需要時日。

蘭布雷特（Christine Lambrecht）走訪德西城鎮萊茵巴赫（Rheinbach）軍事基地時告訴記者：「PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000）的訓練很快會完成，因此這種武器將會用於烏克蘭戰爭。」

PzH 2000自走火砲是德國聯邦國防軍（Bundeswehr）庫存的威力最強大火砲，可打擊40公里外目標。

德國5月曾保證對基輔提供7輛PzH 2000自走火砲，與荷蘭承諾支援烏克蘭的5輛屬於同型。

烏俄衝突已經變成懲罰性消耗戰，基輔認為柏林耗費太長時間交付重型武器，無異於在對烏克蘭扯後腿。

蘭布雷特沒有提供此一榴彈砲將於何時運交烏克蘭的細節。

她說：「訓練一完成就會（對烏克蘭）交付首批榴彈砲，對他們提供武器是負責任的表現。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天表示，基輔需要1000門榴彈砲、500輛戰車、1000架無人機和其他重型武器。

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烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天表示，儘管俄軍已控制北頓內茨克市約80%市區且摧毀所有3座聯外橋樑，但北頓內茨克市仍未被俄軍徹底封鎖。

蓋戴（Serhiy Haidai）透過電話告訴美聯社：「目前仍有機會撤出傷員，並與烏軍和當地居民進行聯繫。」

不過蓋戴承認，由於北頓內茨克市（Sievierodonetsk）砲擊和戰鬥持續不斷，現在大規模撤離平民「根本不可能」。他說，俄軍使用焦土策略和重型火砲，使得烏軍部隊已撤退到市郊工業區。

戰前人口為10萬的北頓內茨克市，目前仍有約1萬2000人。蓋戴稱，逾500位平民在阿佐特化工廠（Azot）避難，該廠也遭到俄軍無情攻擊。

他說，過去24小時，共有70名平民從盧甘斯克州撤離。根據烏克蘭當局，盧甘斯克州又有兩人喪生，另一人受傷。