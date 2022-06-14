侍酒師大賽台灣國手選拔出爐　盧楷文取得世界盃競賽資格

▲台灣侍酒師協會主辦的最佳侍酒師大賽台灣國手冠亞軍出爐，冠軍盧楷文接受高難度的現場服務測試。（圖／台灣侍酒師協會提供）

記者黃士原／台北報導

由台灣侍酒師協會所舉辦「世界最佳侍酒師大賽」台灣國手選拔在6月14日舉行，本次共有曾榮獲2012年到2022年的6位歷屆冠軍進行頂尖對決，最後由冠軍盧楷文取得代表台灣進軍第17屆世界盃競賽資格，挑戰侍酒師的奧運賽場，更有機會成為台灣之光。

侍酒師是精緻餐飲的關鍵推手，有「餐桌上的魔術師」美稱，台灣侍酒師協會理事長陳定鑫表示，本屆參賽選手來自雙北、南投、台南等縣市，年齡層約於30至45歲間，皆為歷年台灣最佳侍酒師比賽冠軍，分別為2012年冠軍葉昌勳、2015年冠軍李庭瑋、2019年冠軍盧楷文、2020年冠軍曾思皓、2021年冠軍陳冠璋以及2022年冠軍黃嘉偉。最終由冠軍盧楷文代表台灣出征今年11月的「亞洲大洋洲最佳侍酒師大賽」，以及2023年由國際侍酒師協會舉辦的第17屆全球大賽。

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▲最佳侍酒師大賽台灣國手選拔賽6位選手。（圖／台灣侍酒師協會提供）

冠軍盧楷文表示，參賽者及競賽內容水準非常高，最大的挑戰在於細節的掌握度，對於今日自己表現滿意，他認為「一名優秀的侍酒師扮演客人跟主廚間的橋樑，讓食物做昇華」。亞軍曾思皓表示，參賽選手都是歷屆冠軍高手雲集，是很棒的舞台，他自謙抱著學習與交流的心態，盡力表現出最佳的一面。

台灣侍酒師協會副會長蕭希辰表示，世界最佳侍酒師大賽是公認為全世界最重要的侍酒師比賽，國手選拔賽做為進軍世界大賽的暖身賽，競賽題目皆比照國際級正式賽制，從筆試、盲飲到實際操演全英語出題。筆試包括40題問答題；盲飲計有5款葡萄酒及4款烈酒；實際操演則涵蓋氣泡酒服務、清酒暨調酒服務、白葡萄酒服務、紅酒換瓶，賽事組更特別邀請到前台北米其林二星餐廳主廚黃以綸為為本次大賽量身打造餐酒搭配考題菜單。