　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊志良自稱選高雄「可以拚一下」　他心中最佳人選其實是她

▲楊志良出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲是否真的願意出來代表國民黨參選高雄市長？楊志良說，「如果大家支持，我就拚一下」。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未決定，76歲的前衛生署長楊志良自認比陳其邁能幹很多，表示只要國民黨有需要，他願承擔，今（14）日下午並安排到高雄市議會拜訪。對於是否真的願意出來代表國民黨參選？楊志良說，「如果大家支持，我就拚一下」，但自己會遵從黨的制度，他另也驚爆其實心中有覺得更適合的人選，就是高金素梅，更喊話拜託她加入國民黨打敗陳其邁。

楊志良今天下午到高雄市議會拜會議長曾麗燕以及在地議員，由於才剛脫口自比陳其邁還能幹，此舉被外界視為是在為參選高雄市長鋪路。

不過，當被在地議員及媒體問及是否真有意出來代替國民黨參選高雄市長？楊志良表示，其實張亞中、柯智恩這幾個人選都很棒，國民黨有國民黨的機制，他會遵從黨的制度。而他個人在高雄有很深的歷史，做為中國國民黨黨員，確實好多人跟他講要他出來，「所以他就出來拚一下、來PK一下」，強調如果大家支持，會拚一下。

▲▼高金素梅宣示「不會去選高雄市長」，高市藍議員扼腕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高金素梅先前已宣示「不會去選高雄市長」，但楊志良依然認為她是最佳人選。（圖／記者賴文萱翻攝）

但楊志良話鋒一轉，自爆他心目中有覺得更適合的人選，就是高金素梅，他並喊話拜託高金素梅加入國民黨，如果不加入國民黨，也希望能夠出來打敗陳其邁在高雄當市長，這是他心中的理想人選。

至於如果真的有意願下來參選當母雞，是否會準備先遷戶籍到高雄？楊志良說，可以啊，還來得及啊，表示自己之前也在高雄買過房子。另外對於提到自己比陳其邁能幹一事，楊志良再度砲火猛烈反轟「請去問陳其邁市長，是他能幹還是我能幹，他自己現在防疫是什麼程度？我們應該好好監督他。」

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
最慘長新冠症狀！他聞東西只剩大便味：吃什麼都像吃屎
強尼戴普抱美女律師爆緋聞！　卡蜜兒曝兩人關係
「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了
快訊／新北民宅驚傳火警　母與8歲兒昏迷急送醫
梅雨鋒面明又來了！雨彈「連炸2天」雨區出爐
Mars開直播「波特王在線觀看」　隔空對質場面超爆發
吳淑珍確診「像風中殘燭將熄滅」　下午已住院治療

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市政風檢舉獎金預算70萬一年只發5千　議員：難怪柯文哲說撤掉算了

計程車、遊覽車毒駕危害交通安全　監委：交通部應評估強制驗尿

議員爆大巨蛋不打職棒！演唱會檔數調高3倍　北市：合情合理

芒果樹未移植延宕台20乙線拓寬　監院要公路總局、南化區公所檢討

富樂快篩「陸製充美貨」流入國軍？　國防部：驗收未過已退貨

吳淑珍確診「像風中殘燭將熄滅」　陳致中證實：下午已住院治療

快訊／苗栗縣府「硬幹」坤輿試運轉許可發了　立委齊批荒唐

游錫堃：立委問政要有反反質詢能力　「國會論證越精彩越好」

女大生「穿著清涼」遭警盤查求認識　邱顯智轟犯罪：濫用公權力

楊志良自稱選高雄「可以拚一下」　他心中最佳人選其實是她

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

北市政風檢舉獎金預算70萬一年只發5千　議員：難怪柯文哲說撤掉算了

計程車、遊覽車毒駕危害交通安全　監委：交通部應評估強制驗尿

議員爆大巨蛋不打職棒！演唱會檔數調高3倍　北市：合情合理

芒果樹未移植延宕台20乙線拓寬　監院要公路總局、南化區公所檢討

富樂快篩「陸製充美貨」流入國軍？　國防部：驗收未過已退貨

吳淑珍確診「像風中殘燭將熄滅」　陳致中證實：下午已住院治療

快訊／苗栗縣府「硬幹」坤輿試運轉許可發了　立委齊批荒唐

游錫堃：立委問政要有反反質詢能力　「國會論證越精彩越好」

女大生「穿著清涼」遭警盤查求認識　邱顯智轟犯罪：濫用公權力

楊志良自稱選高雄「可以拚一下」　他心中最佳人選其實是她

偷吃手手被抓包！　萌貴賓秒露「尷尬不失禮貌」微笑：拍謝啦～

不小心被碰到！8歲戲精汪「舉腳痛痛」裝掰咖：要賠我肉乾～

臉被擠扁也不肯回「沒爸爸的家」　堅定到完全拉不動她超崩潰

別再問為什麼沒有蜘蛛人了！Disney+確定上架　6系列電影六月一次看

淫按摩師性侵女顧客連環爆　服完刑不准出獄...直接羈押防落跑

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

贈票／6／23貓王復活!穿越時空一同見證搖滾傳奇巨星不敗魅力

南極地底竟藏隱秘世界！　科學家鑽洞驚見「神秘小蝦」

群創啟動「極致獨角獸計畫」攜12所重點大學　拚育才、提升競爭力

iOS 16更新限制多！　「這款iPhone」能升級卻無法用新功能

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

政治熱門新聞

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」秒道歉

吳淑珍確診像「風中殘燭」　陳水扁深夜吐心聲

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

蔡英文核定「梅家樹接海軍司令」　張哲平調總統府戰略顧問

陳時中確診添變數　北市長備案人選還有她

搶攻台南！「國旗女孩」披藍袍選議員

吳淑珍確診5天病情總整理

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局：已收到大量解僱計畫書

吳淑珍確診　陳致中：下午已住院治療

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

她看北市三角督　「討厭陳時中氛圍」已起

更多熱門

關鍵字：

楊志良國民黨高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面