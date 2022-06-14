楊志良自稱選高雄「可以拚一下」　他心中最佳人選其實是她

▲是否真的願意出來代表國民黨參選高雄市長？楊志良說，「如果大家支持，我就拚一下」。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未決定，76歲的前衛生署長楊志良自認比陳其邁能幹很多，表示只要國民黨有需要，他願承擔，今（14）日下午並安排到高雄市議會拜訪。對於是否真的願意出來代表國民黨參選？楊志良說，「如果大家支持，我就拚一下」，但自己會遵從黨的制度，他另也驚爆其實心中有覺得更適合的人選，就是高金素梅，更喊話拜託她加入國民黨打敗陳其邁。

楊志良今天下午到高雄市議會拜會議長曾麗燕以及在地議員，由於才剛脫口自比陳其邁還能幹，此舉被外界視為是在為參選高雄市長鋪路。

不過，當被在地議員及媒體問及是否真有意出來代替國民黨參選高雄市長？楊志良表示，其實張亞中、柯智恩這幾個人選都很棒，國民黨有國民黨的機制，他會遵從黨的制度。而他個人在高雄有很深的歷史，做為中國國民黨黨員，確實好多人跟他講要他出來，「所以他就出來拚一下、來PK一下」，強調如果大家支持，會拚一下。

▲高金素梅先前已宣示「不會去選高雄市長」，但楊志良依然認為她是最佳人選。（圖／記者賴文萱翻攝）

但楊志良話鋒一轉，自爆他心目中有覺得更適合的人選，就是高金素梅，他並喊話拜託高金素梅加入國民黨，如果不加入國民黨，也希望能夠出來打敗陳其邁在高雄當市長，這是他心中的理想人選。

至於如果真的有意願下來參選當母雞，是否會準備先遷戶籍到高雄？楊志良說，可以啊，還來得及啊，表示自己之前也在高雄買過房子。另外對於提到自己比陳其邁能幹一事，楊志良再度砲火猛烈反轟「請去問陳其邁市長，是他能幹還是我能幹，他自己現在防疫是什麼程度？我們應該好好監督他。」