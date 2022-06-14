計程車、遊覽車毒駕危害交通安全　監委：交通部應評估強制驗尿

▲計程車職業駕駛人應否實施強制採尿驗毒，監察院促請交通部蒐集分析毒駕肇事風險。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王美玉14日表示，計程車、遊覽車、貨運等3類職業駕駛人應否實施強制採尿驗毒，監察院促請交通部蒐集分析毒駕肇事風險，評估政策欲達成的目標、採驗必要性及執行可行性，本於行政權責妥處。

王美玉透過新聞稿說明，根據《毒品危害防制條例》第33條第1項規定，主管機關對於所屬或監督的特定人員，在必要時得強制採尿驗毒，有防制毒品氾濫、維護公共安全的重大公益目的，交通主管機關基於毒品條例授權規定，對於應納入採驗的陸運特定人員範圍，有一定決定空間。

王美玉也說，有鑑於毒駕對於公共交通安全的危害甚鉅，請交通部就審計部所提「計程車、遊覽車、貨運三業」等職業駕駛人，持續蒐集分析毒駕肇事相關風險統計數據，評估政策所要達成的目標、採驗必要性及執行可行性等各項因素後，本於行政權責決定是否納入強制採尿驗毒規範。

監察院交通及採購委員會、司法及獄政委員會聯席會議14日通過王美玉所提調查報告，決議函請行政院督促交通部與法務部等權責機關，研議本於行政權責妥處。

王美玉表示，根據交通部、內政部警政署數據顯示，這3類職業駕駛人確實有毒駕肇事風險，不過交通部說明，如果將這3類職業駕駛人均納入尿液採檢，依現行規定的抽檢率辦理，每年須採檢20萬2097人，現有檢驗機構的量能明顯不足。

交通部也說，業者規模大小不一，計程車客運業除了有交通公司的經營型態外，還有個人經營計程車客運業，也有個人經營小貨車貨運業者，如委由業者辦理尿液檢驗實有窒礙，公路主管機關人力難以負荷尿檢業務。

王美玉認為，對於應納入採驗的陸運特定人員範圍，交通部有一定決定空間，而且不能忽略執行可行性及執行成本，請交通部評估所要達成的政策目標、採驗必要性、執行可行性等各項因素後，本於行政權責決定是否納入，以及何時納入強制採尿驗毒規範。

王美玉指出，《毒品危害防制條例》第33條明定，主管機關對於所屬或監督的特定人員，拒絕配合受檢者，得拘束其身體行之，涉及人身自由限制及資訊隱私權等議題，雖然還沒有違憲疑慮，但考量檢驗結果確呈陽性反應者，將嚴重影響受檢人的工作權。

王美玉舉例，以交通部主管的陸運特定人員為例，依規定檢驗結果確定不合格者，營運機構不得派任其擔任駕駛或行車人員，如果再將檢驗結果呈陽性反應者移送司法或警察機關處理，更使受檢人面臨刑事訴追風險。

王美玉強調，「特定人員尿液採驗辦法」並未規定檢驗結果呈毒品陽性反應的複檢或救濟機制，也沒有規範主管機關應否移送司法或警察機關處理，導致目前實施特定人員尿液採驗的各機關作法不一，相關規定是否應統一規範，請法務部研議妥處。