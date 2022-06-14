天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

記者魏有德／綜合報導

西安一名婦人9日在社區散步時，突然被一箭射穿左眼下方臉皮，嚇得當場呆坐在地，旁人緊急報警將其送醫治療。據了解，這支箭全長80公分，直徑約1公分，幸好只是擦穿臉部，假使弓箭直接射中頭顱或眼睛，後果將不堪設想。

▲婦人在社區散步時，被忽然飛來的一支箭射穿下眼皮。（圖／翻攝華商報）

《華商報》報導，消防人員與醫護人員溝通得知，因弓箭太長無法對傷者進行CT檢查，且醫院沒有工具可以剪切，需要消防人員協助剪斷。為防止剪切過程中造成二次傷害，消防人員使用兩把鉗子將弓箭固定，隨後利用剪斷鉗將弓箭剪斷。

▲消防人員用工具將箭剪斷，以利婦人在醫院進行後續治療。（圖／翻攝華商報）

婦人昨（13）日接受手術治療後，眼球運動等功能皆正常，視力影響則仍待評估。西京醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任陳曉棟表示，接診該患者的時候，她本人是比較害怕和驚恐的狀態，「經過眼科的初步判斷，患者的眼球運動是好的，我們就在全麻狀態下對患者實施了手術。手術過程很順利，也沒有出現大出血，現在處於恢復狀態。」

根據警方調查，婦人是被一名年約40歲的男子持弓箭射中。該名男子為小區租戶，他在社區空曠處練習射靶時脫靶，這支箭射偏到牆上後反彈，剛好射中婦人，由於婦人和箭靶間有距離，男子當下並未察覺。

▲男子在社區練習時使用的箭。（圖／翻攝華商報）

事發後，該名男子十分懊悔，除承擔醫藥費外，警方也將男子因涉嫌以危險方法危害公共安全罪，將其刑拘。根據大陸《刑法》規定，以其他危險方法危害公共安全，尚未造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或使公私財產遭受重大損失，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，男子行為同時侵害人身健康權，應承擔民事賠償責任。