他不聽勸「踩罐」結局大逆轉…27秒玩命片曝光　網友刷一排狂轟

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名男子近日在酒桌上炫耀自己的酒量，結果把自己送進了醫院。事情發生在一個酒席上，一名男子想在親朋好友面前展示一下自己的酒量，於是他從座位上站起來，拿起一瓶剛開封的白酒，仰頭就喝了起來，現場表演「對瓶吹（用酒瓶一口氣把酒喝完）」。

該男子看上去大約30多歲，大腹便便，身體已經發福。男子的舉動瞬間吸引了全場的目光，周圍的人紛紛停下來欣賞男子的「壯舉」。

▲男子酒席上喝完一整瓶白酒。（圖／翻攝自搜狐網）



或許是受到了全場目光的鼓舞，男子這瓶酒喝得很快，剛開始甚至還有人喊「喝、喝」。眼看著一整瓶白酒就要下肚了，鄰座的兩人趕緊起來制止「欸！慢點喝、慢點」，但男子不為所動。大概喝了半瓶之後，旁人把酒瓶給搶了下來，同時驚呼「哇曹、哇曹」。

男子此時看起來還非常清醒，雖然看起來已講不出話，仍二度對朝鏡頭揮手！只不過，鏡頭下一秒已變成他不醒人事，被擔架扛出去畫面。

▲男子此時還清醒著。（圖／翻攝自搜狐網）

對此，網友一面倒不認同，「這種人離遠點吧，不然出了事，同桌喝酒的都會有責任」、「不要學，酒精中毒會死人的」、「酒桌文化，啊，早該殺殺了」、「我要是桌上有個這，勸不動就立馬走人，走早了還少分攤點」、「確實沒事找死」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼男子當場被120擔架擡走。（圖／翻攝自搜狐網）