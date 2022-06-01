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酒駕被吊照…5寶爸酒店喝完又上路！闖紅燈撞死人逃逸遭重判

▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）.

▲王男到酒店飲酒作樂後，無照酒駕闖紅燈撞翻小貨車，造成對方副駕駛座女子傷重死亡，法院判7年2個月徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

因酒駕被吊銷駕照的王姓男子，不但不知悔改，還繼續與友人在餐廳、酒店飲酒作樂後開車上路，闖紅燈撞上一輛由林男駕駛的小貨車，導致林男多處受傷，小貨車乘客李姓女子因顱腦損傷、傷重不治，王男肇事後還棄車逃逸，台中地院將王男依公共危險罪，處有期徒刑7年2月。

根據判決，王男於2021年3月17日晚間在台中一家餐廳與友人吃飯喝酒，餘興未了，又自行開車到金錢豹酒店續攤，喝到隔日凌晨3點多，竟醉醺醺地開車返回工廠，一路上超速又沒開啟頭燈，在台中市南區三民西路段闖紅燈衝撞林姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車翻覆、林男受傷，副駕駛座的李姓女子更是因腦損傷、胸挫傷引發休克，最終傷重死亡。

王男闖下大禍後，沒有留下協助報案，而是棄車逃離現場，但同日下午2點多，王也自知逃不了多久，主動向警方投案，承認為車禍肇事人。

台中地院指出，王男2014年即因酒駕被吊銷駕照，這次無照上路又酒駕，闖紅燈發生車禍撞死人，為躲避刑責而未有任何救護措施就逃離現場，被害家屬也不願與之和解，但因自首符合減刑條件，且也對傷者與死者家屬表示願意賠償，審酌已坦承一切犯行，5名子女最小僅5歲等情狀，依照服用酒類致不能安全駕駛交通工具，因而致人於死，處6年8月，又駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死傷而逃逸，處10月，應執行有期徒刑7年2月，仍可上訴。

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