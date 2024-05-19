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大陸 大陸焦點 特派現場

跟進美國！　加拿大考慮「提高中國進口電動車關稅」

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

文／中央社

外電報導，美國宣布提高對中國電動車徵收的關稅後，加拿大正考慮跟進這一舉措。

據路透社，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）17日在秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）相關會議時接受外電採訪，其中談及對中國製造電動汽車加徵關稅的問題。

伍鳳儀說，「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們也與美國夥伴進行公開對話」。

報導並稱，當被問及「加拿大是否需要調整對中國製造的電動汽車關稅以與美國保持一致」的問題時，伍鳳儀回答，加拿大政府正與美國官員討論有關政策，「我們肯定在考慮這個問題」。

她還說，加拿大的工作重點是在國內生產電動汽車。

伍鳳儀強調，這項措施僅針對在中國國內並出口至海外的電動車。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的政府已與本田、福斯等汽車製造商簽署協議，要求這些製造商在加拿大人口最多的省份安大略省生產電動汽車、電池或零部件。

對於上述消息，路透社表示，伍鳳儀的辦公室沒有立即回應置評的請求。

美國白宮本月稍早時宣布將對來自中國的電動汽車等商品加徵關稅，其中電動車稅率將自25%增至100%。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，中方敦促美方切實遵守世界貿易組織（WTO）規則，立即取消對中國加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

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