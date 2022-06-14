陸補教龍頭去年裁6萬人！靠「雙語直播帶貨」翻身　6月股價噴230%





▲新東方教育集團董事長俞敏洪將集團帶往新方向。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

受中國大陸「教育雙減」政策重創，過去一年補教巨頭新東方在線營收大減逾80%，資遣逾6萬人，但隨著轉型找直播商機，靠著在直播平台以中英雙語賣貨成功吸引人氣和消費，網友也笑稱「學英語順便下個單」，公司股票本月以來更暴漲逾230%。

新東方在線（01797-HK）在香港上市，13日盤中暴漲100%，報12.5港元，創下去年6月以來最高紀錄，這個月更已暴漲逾230%。股價大漲反映該公司熬過政策打擊，轉型直播帶貨成為耀眼新星，旗下原是補教老師的主播董宇輝在直播間用中英雙語介紹產品帶貨，吸引大批人氣，「新東方主播」也在上周五（10日）成為熱門關鍵字。

「從沒想過能在帶貨直播間學英語」話題更衝上抖音熱榜第一名，新東方在線抖音粉絲迅速增長至近300萬，商品交易總額（GMV）增長至接近2,000萬元人民幣（約新台幣8795萬元），已成為抖音直播帶貨前10名。

新東方集團創辦人俞敏洪上周宣布，已建立「新東方直播間」，帶貨內容專攻圖書、軟硬體學習設備等文教用品。

俞敏洪年初才在微博發文表示，在官方政策出爐後，新東方公司市值在2021年整體暴跌90%，並辭去旗下員工6萬人，營收銳減80%。除此之外，退學費、員工辭退（資遣）、教學部門退租等現金支出近人民幣200億元（約新台幣894億元）。在上述過程中，新東方決定全面停止K9（幼兒園至九年級）的線下和線上培訓。

當時俞敏洪說，新東方將轉型素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入。除此之外，以香港上市公司為主體的新東方在線，創立的東方甄選將轉型為農產品篩選與銷售的電商平台，為農民提供產品增值服務。